Werder-Sechser Gruev: "Ihn zu kritisieren, ist schwierig"

Aufgrund eines folgenschweren Ballverlusts musste sich Ilia Gruev beim 2:2 in Gladbach einiges an Kritik gefallen lassen. Mit seinen sonstigen Leistungen sammelt der Bulgare jedoch weiter Kredit für eine Schlüsselposition beim SV Werder Bremen.

Hat sich in Gladbach einen Fehler erlaubt - und ist dennoch wertgeschätzt in Bremen: Ilia Gruev. IMAGO/Nordphoto

Von Niclas Füllkrug ist bekannt, dass er ganz besonders gut auf seinen Körper Acht gibt: Vor- und Nachbereitung im Gym, plus Krafttraining. Dort trifft der Werder-Angreifer meistens auch Ilia Gruev an: "Immer, wenn ich da bin, ist er auch da. Er ist ein unfassbar engagierter Spieler, er trainiert und arbeitet sehr viel."

Füllkrug gefällt diese Gewissenhaftigkeit seines 23-jährigen Mitspielers, der es "im Moment sehr gut macht". "Wir sind alle sehr zufrieden mit ihm", sagte der beste Torschütze der Bundesliga. Ganz generell findet Füllkrug deshalb auch: "Ihn zu kritisieren, ist schwierig."

Beim 2:2 in Gladbach jedoch leistete sich Bremens Sechser eine Aktion, die sich sogleich als folgenschwer herausstellen sollte: In der 72. Minute setzte Gruev aus der eigenen Spielhälfte heraus zum Alleingang durchs Mittelfeldzentrum an, die Werder-Angreifer wirkten überrumpelt, sein Abspiel landete bei Borussias Verteidiger Ko Itakura - der leitete umgehend den direkten Gegenangriff ein. Der erste Abschluss von Lars Stindl wurde zunächst zwar noch pariert, der Nachschuss von Florian Neuhaus bedeutete dann aber den erneuten Bremer Rückstand, 1:2.

Nicht nur Keeper Michael Zetterer reagierte mächtig verärgert und gestikulierend, wie auch Marvin Ducksch, der Gruev noch an Ort und Stelle deutlich rüffelte.

Werner: "Das verlangen wir von ihm"

"Ilia entscheidet sich in dem Moment dafür, ins Tempo zu gehen - ohne dass irgendjemand bereit ist", erklärte Füllkrug im Nachgang und verwies auf eine Spielphase, in der es "hin und her" ging und "keine Luft zum Atmen war".

Nur: Die Gelegenheit zum Durchatmen verschafft man sich eben im Ballbesitz. Den Gruev diesmal leichtfertig herschenkte, wie auch Werder-Coach Ole Werner später monierte: "Wir müssen da nicht reindribbeln in so eine tote Situation." Zugleich stimmte auch die Bremer Konterabsicherung nicht - wie so oft am Freitagabend in Gladbach. "Wir müssen hinter dem Ball einfach besser zuordnen", sah der 34-Jährige "erheblichen" Steigerungsbedarf bei seiner Mannschaft.

Auch bei Gruev verwies Werner auf den nächsten Entwicklungsschritt. Dass er in jener Situation versuchte, einen offensiven Impuls zu setzen, sei grundsätzlich so gewollt, erklärte der Trainer: "Wir verlangen von ihm, dass er nach vorne spielt. Das fordern wir sehr intensiv ein, weil er eher die Tendenz hat, den Querpass zu spielen." Doch dabei gehe es darum, die richtige Situation für diese Vorstöße zu erkennen. Und darum, eine Balance in dieser zentralen Position auf der Sechs zu entwickeln, "wo man nicht nur sein eigenes Spiel bringen muss", so Werner, "sondern auch Dinge drumherum organisieren muss und einfach einen Rieseneinfluss auf ganz viele Positionen hat".

Gruev gehört zu den "positiven Geschichten"

Füllkrug betonte ebenfalls, dass der defensive Mittelfeldspieler bei Werder maßgeblich über das Spieltempo mitbestimmt: "Und wenn du so eine wichtige Position schon in dem Alter spielst, bist du auch dafür verantwortlich. Das hätte er in dieser Situation besser einschätzen müssen." Als Vorwurf, das ließ der Angreifer explizit wissen, sei seine Kritik jedoch nicht zu verstehen: "Weil Ilia ein super Junge ist, auf den wir uns immer verlassen können." Auch für Werner gehört der Mittelfeldmann, der in dieser Saison bulgarischer A-Nationalspieler wurde, zu den "positiven Geschichten in diesem Jahr". Dieser Tage steht Gruev vor seinen Länderspieleinsätzen fünf und sechs.