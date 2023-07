Werder-Oldie Groß: "Es gibt auch mal ein Spaghetti-Eis"

Christian Groß steht vor seiner vierten Bundesliga-Saison mit dem SV Werder Bremen - dabei hätte es in diesem Sommer auch eine andere Option gegeben.

Aus dem Bremer Trainingslager in Zell am Ziller (Österreich) berichtet Tim Lüddecke

Mit 34 Jahren ist Christian Groß ältester Spieler im Kader des SV Werder Bremen, und der Vorsprung auf Anthony Jung (31) auf Platz zwei ist durchaus beträchtlich. Wie immer eigentlich wird der Mittelfeldspieler auch während der diesjährigen Sommer-Vorbereitung im Zillertal auf diesen Status angesprochen. "Letztes Jahr war ich ja auch schon der Älteste, es hat sich nicht viel verändert", entgegnet Groß dann, mit einem Lächeln. Entsprechend "ähnlich" sei auch weiterhin seine Rolle in der Mannschaft. Als Führungsfigur. Als Konstante, mit 26 Einsätzen in der Vorsaison.

Der "Oldie" weiß demnach, worauf es in einem Trainingslager ankommt, "um sich den Feinschliff zu holen für die Saison". Es geht um die Grundlagen, aber auch die Detailarbeit, "um die Entwicklung voranzutreiben", so der Sechser. Er selbst nutzt die Rundum-Betreuung in Österreich für sich "maximal aus: Ich versuche einfach auf mich zu achten, bereite mich gut vor, bereite das Training gut nach", sagt Groß. Darüber hinaus achtet er bei seiner Ernährung grundsätzlich bewusst "auf ein paar Dinge, die mir guttun - aber ich würde nicht sagen, dass ich alles verneine. Im Urlaub gibt es auch mal ein Spaghetti-Eis." Körperlich und von der Fitness her jedenfalls, betont er, "fühle ich mich nach wie vor gut".

Groß schwärmt von Djokovic - Korb für Kohfeldt

Es geht ihm da in seiner Karriere offenbar weiterhin ganz ähnlich wie einem anderen Sportler, über den Groß schwärmt: "In welchem Alter er in der Lage ist, noch solche Spiele zu liefern, ist beeindruckend." Gemeint ist der 36-jährige Novak Djokovic, der im Wimbledon-Finale kürzlich dem Spanier Carlos Alcaraz in einem hochklassigen Match erst im fünften Satz unterlag. Auch der Fußball-Profi hat ein Faible für Tennis, an freien Tagen steht er in der Heimat auch mal auf dem Court. "Die Leidenschaft besteht durchs Gucken", berichtet Groß, der sich beim Finale in London am meisten darüber gefreut hat, "dass das Spiel auf diesem Niveau stattgefunden hat".

Dass auch Groß noch immer die Fitness und die nötige Klasse mitbringt, weiß indes jemand, der ihm in der Saison 2019/20 einst zu seinem Bundesliga-Debüt verholfen hatte: Florian Kohfeldt. Der Ex-Werder-Coach wollte den Bremer nach kicker-Informationen zur neuen Saison in die belgische erste Liga holen: zu seinem neuen Klub KAS Eupen.

Doch der Mittelfeldspieler blieb am Osterdeich. "Ich habe weiterhin Bock auf Bremen, ich fühle mich hier wohl. Das habe ich auch in jedem Jahr betont", erklärt Groß, sagt jedoch ebenfalls über Kohfeldt: "Unabhängig davon haben wir immer mal wieder Kontakt gehabt. Er hat mir damals auch die Tür zur Bundesliga aufgemacht. Deshalb ist der Kontakt nie abgerissen."