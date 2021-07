Werder mit Remis gut bedient - Dresden siegt im Aufsteigerduell

Nach dem unterhaltsamen Hamburger Sieg auf Schalke ging es in der 2. Liga am Samstag munter weiter. Dresden zerlegte den FCI im Aufsteigerduell und der KSC zeigte sich bei Neuling Rostock gnadenlos. Dem Darmstädter Fehlstart folgte am Abend ein Remis in Bremen.

Undurchsichtige Situation beim Bremer 1:0: Ömer Toprak und Simon Falette im Clinch. imago images/Nordphoto