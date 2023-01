Werder leiht Philipp aus Wolfsburg aus: "Will auf mehr Spielzeit kommen"

Werder Bremen schlägt überraschend noch einmal auf dem Transfermarkt zu und leiht Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg aus. Dafür verlässt Oliver Burke den Klub.

Dass Maximilian Philipp vor Ende der Winter-Transferphase noch innerhalb der Bundesliga wechseln könnte, schien sich bereits anzubahnen. Doch statt zu Hertha BSC zieht es den gebürtigen Berliner nun überraschend zum SV Werder Bremen, der keine Transferaktivitäten mehr angekündigt hatte.

Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, kommt der 28 Jahre alte Offensivspieler, der bevorzugt zentral spielt, bis zum Saisonende vom VfL Wolfsburg. "Werder ist ein toller Klub", sagt Philipp. "Ich freue mich auf die Aufgabe und die Chance, bei Werder spielen zu können. Ich will der Mannschaft helfen und wieder auf mehr Spielzeit kommen. Ich weiß, dass die Konkurrenzsituation groß ist, aber der stelle ich mich, und ich will meinen Teil dazu beitragen, dass Werder weiter so erfolgreich Fußball spielt."

In der aktuellen Saison kam Philipp, der als Wunschspieler von Hertha-Trainer Sandro Schwarz galt, im VfL-Trikot lediglich dreimal in der Bundesliga zum Einsatz, wobei er zweimal ein- und einmal ausgewechselt wurde. 2020 war er zunächst auf Leihbasis von Dynamo Moskau zu den Wölfen gewechselt und ein Jahr später für rund sieben Millionen Euro fest verpflichtet worden. Sein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2025.

"Intelligenter und technisch feiner Fußballer"

Seine Profikarriere hatte Philipp einst beim SC Freiburg begonnen, ehe Borussia Dortmund 2017 eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro für ihn investierte - die sich sportlich nur bedingt auszahlen sollte. Zwei Jahre später zog Philipp für eine ähnliche Summe nach Moskau weiter.

Insgesamt kommt der ehemalige U-21-Nationalspieler auf 137 Bundesligaspiele, in denen ihm 27 Tore und 17 Vorlagen gelangen (kicker-Notenschnitt 3,67). Philipp, der sich in einem kicker-Interview mal als "eher zurückhaltend" beschrieb, gilt als spielstarker Fußballer, der sich geschickt zwischen den Abwehrlinien bewegt. "Er ist ein so intelligenter und technisch feiner Fußballer", sagte sein ehemaliger Trainer Oliver Glasner über ihn. "Er erkennt Räume so gut."

Burke verlässt Werder bis Saisonende

Während Philipp Werder-Trainer Ole Werner in den restlichen 16 Bundesligaspielen eine neue Option im Offensivbereich bietet, steht ihm Oliver Burke für die restliche Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Die Bremer vermeldeten, dass sie sich "mit einem Klub" auf eine Leihe des Schotten verständigt haben. Dabei handelt es sich um den FC Millwall, an den Ex-Klub Sheffield United Burke bis zum vergangenen Sommer ausgeliehen hatte. Für Werder war der 25-jährige Angreifer an 15 der 18 Spieltage zum Einsatz gekommen, 14-mal als Joker (zwei Tore, eine Vorlage).