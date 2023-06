Werder-Kapitänin Hausicke verlängert: "Herzensangelegenheit"

Werder Bremen hat den Vertrag mit Kapitänin Lina Hausicke verlängert. Die 25-Jährige steht vor ihrer siebten Saison bei den Grün-Weißen.

Die Verlängerung von Lina Hausicke machte Werder Bremen am Freitag publik, eine Vertragsdauer nannte der Frauen-Bundesligist nicht. "Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich fühle mich in der Stadt und dem Verein sehr wohl und liebe die Werderfans", wird Hausicke in der Klub-Mitteilung zitiert.

Die ehemalige Junioren-Nationalspielerin kam 2017 von Jena nach Bremen. Insgesamt kann sie auf 147 Bundesliga-Spiele zurückblicken, die sie in ihrer Laufbahn absolviert hat. Seit 2020 führt sie den SV Werder als Kapitänin auf das Feld.

"Wenn die Kapitänin an Bord bleibt, ist das natürlich eine tolle Nachricht. Wir freuen uns, dass Lina ihren Vertrag verlängert hat", sagt Bremens Leiterin Frauenfußball Birte Brüggemann