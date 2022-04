Werder im Pech: Auch Groß fehlt auf Schalke

Ausgerechnet vor dem so wichtigen Topspiel am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen Werder Bremen die Defensivspieler aus. Auch Christian Groß muss passen.

Groß fehlte erkältet diese Woche im Training. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag sagte Coach Ole Werner, dass hinter seinem Einsatz auf Schalke ein Fragzeichen steht. Ein Tag später wurde aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen, denn der Routinier wird fehlen.

Beim 33-Jährigen gab es am Donnerstag einen positiven Corona-Schnelltest. Das PCR-Testergebnis steht zwar noch aus, doch der Defensivspieler wird auf jeden Fall auf Schalke fehlen. Groß klagte bereits seit vergangenem Montag über Erkältungssymptome, fehlte deshalb auch nach dem freien Dienstag beim Mannschaftstraining am Mittwoch und Donnerstag und befindet sich seitdem bereits in Quarantäne.

Für Werder natürlich ein schmerzhafter Ausfall, denn Groß ist als einer der erfahrenen Spieler absolut gesetzt im Team von Werner. Da mit Ömer Toprak und Milos Veljkovic zwei weitere Defensiv-Säulen fehlen, ereilt die Werderaner nun genau zum falschen Zeitpunkt dieses Verletzungspech in der Defensive, denn am Samstag steht das so wichtige Spitzenspiel auf Schalke um Toptorjäger Simon Terodde auf dem Programm. Die zwei Schwergewichte stehen in der Tabelle ganz oben, Königsblau hat aktuell zwei Punkte mehr auf dem Konto.

