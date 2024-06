Werder II holt Lütke-Frie vom BVB

Der SV Werder Bremen hat für seine U 23 Dennis Lütke-Frie verpflichtet. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, der für Deutschland 24 U-Länderspiele absolvierte, wurde in den vergangenen 13 Jahren bei Borussia Dortmund ausgebildet und stand für die Reserve der Schwarz-Gelben 2023/24 fünfmal in der 3. Liga auf dem Platz. "Nach vielen erfolgreichen, zuletzt jedoch auch von einigen Verletzungen geprägten Jahren beim BVB ist es für mich nun Zeit für eine Veränderung", lässt Lütke-Frie in einer Meldung verlauten.