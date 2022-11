Werder-Idol Valdez: "Ich sehe meine Zukunft in diesem Verein"

Zurück zum Anfang: Nelson Valdez (38) coacht den Nachwuchs von Werder Bremen in der Regionalliga und möchte langfristig bei seinem Ex-Klub bleiben.

Im Dezember 2001 war Nelson Valdez aus Paraguay zum SV Werder Bremen gewechselt. Einem Transfer zu Borussia Dortmund (2006 bis 2010) schlossen sich weitere Stationen, unter anderem beim FC Valencia, Eintracht Frankfurt und den Seattle Sounders, an. Seit diesem Sommer arbeitet Valdez als Co-Trainer unter Konrad Fünfstück bei Werders Regionalliga-Team.

Ihre Karriere hatte vor rund 20 Jahren in der U 23 des SV Werder begonnen. Nun sind Sie zurück, wenn auch in anderer Funktion. Was hat sich verändert in den letzten 20 Jahren, Herr Valdez?

Wir haben heute fast nur junge Spieler. Als ich damals anfing, waren einige ältere dabei, Björn Schierenbeck und zwei, drei andere. Jetzt ist es eine reine Ausbildungsmannschaft mit Jungs auf dem Weg zum Profi.

Ist das gut, wenn eine Mannschaft nur aus jungen Spielern besteht?

Da gibt es verschiedene Philosophien. Ich bin der Meinung, dass du gegen Herrenmannschaften einen Häuptling brauchst, jemand, der vorangeht. Für mich war das damals optimal. Du schaffst es ja sowieso nicht, alle 25 Talente nach oben zu schicken. Zwei, drei Spieler in jedem Jahr an die Profis abzugeben, ist schon eine Topleistung.

Ich war eigentlich ein wilder Spieler, und habe bei niemandem abgeguckt. Nelson Valdez über seine Vorbilder

Von wem haben Sie damals abgeguckt?

Ich war eigentlich ein wilder Spieler, und habe bei niemandem abgeguckt. Es macht mir einfach immer Spaß. Ich bin wohl auch der einzige Trainer, der sich freut, wenn mal einer fehlt. Denn dann kann ich im Training mitmachen.

Sie standen ja bis Ende 2020 noch in Paraguay unter Vertrag. Findet man den Namen Valdez noch auf der Spielberechtigungsliste der U 23?

Nein. Ich glaube nicht. Wir hatten das überlegt. Ich hätte dann mehr trainieren müssen, aber ich will mich nicht ablenken lassen von meiner Aufgabe. Ich weiß doch, wie ich bin: Wenn ich spiele, will ich immer gewinnen. Da würde ich den Fokus auf die Arbeit als Trainer verlieren.

Wie sieht diese Aufgabe aus?

Ich bin neben Marco Grimm der zweite Co-Trainer und kann mir vieles abgucken von ihm und Konrad Fünfstück. Die beiden sind seit vielen Jahren ein eingespieltes Team. Ich sehe meine Aufgabe eher in der Arbeit mit der Offensive, etwa beim Kopfballspiel.

Kannten die jungen Spieler Sie eigentlich?

So 80 oder 90 Prozent der Spieler kannten mich, und wer mich nicht kannte, hat mich gegoogelt.

Die Spieler lernen offenbar eine Menge von Ihnen. Was können Sie von den Spielern lernen?

Eine ganze Menge. Ich lerne im Moment zum Beispiel gerade, wo ich gebraucht werde. Es ist ein gutes Gefühl, wenn Spieler mich fragen: Können wir nach dem Training noch einmal an dieser oder jener Sache arbeiten. Jeder hat eine andere Qualität. Da kann ich auch den anderen Trainern einen Tipp geben. Ich bin der verlängerte Arm der Trainer und der Spieler.

Ich bin mit einer Plastiktüte angekommen, wurde Profi, Deutscher Meister und Nationalspieler, habe Champions League gespielt und eine Weltmeisterschaft. Nelson Valdez über die Anfänge in Bremen

In Ihrer Vita schlossen sich nach Werder 13 weitere Stationen an, und bis auf Australien waren Sie in jedem Erdteil aktiv. Warum sind Sie nach Bremen zurückgekehrt?

Gute Frage, einfache Antwort: Alles, was ich als Fußballer und Mensch erreicht habe, hat hier angefangen. Ich bin mit einer Plastiktüte angekommen, wurde Profi, Deutscher Meister und Nationalspieler, habe Champions League gespielt und eine Weltmeisterschaft. Alles dank Werder Bremen. Hier habe ich auch meine Frau kennengelernt, sie ist aus Bremen. Sie liebt es hier, und meine Kinder lieben es hier. Wir waren ja Nomaden in all den Jahren, und als wir in Valencia oder Seattle waren, haben wir gesagt: Hier ist es auch wunderschön. Aber wir brauchten eine Heimat, und das ist Bremen.

Und wie kam es dann zu Ihrem Engagement bei Werder?

Ich hatte als Spielerberater angefangen und auch ein paar Jungs bei der U 19 von Werder. Aber das war nicht mein Ding, einfach zu wenig Emotionen. Dann habe ich Thomas Wolter gefragt, ob ich bei der U 23 hospitieren kann, um zu sehen, ob das etwas für mich ist. Nach zwei Wochen hat mich Björn Schierenbeck gefragt, ob ich mir vorstellen kann, als Co-Trainer einzusteigen.

Sie haben die Trainer-B-Lizenz bereits absolviert und arbeiten nun an der Ausbildung zum A-Schein. Wie sieht Ihre Planung aus?

Kurzfristig möchte ich hier weiter lernen, von den erfahrenen Trainern wie Konrad Fünfstück und Marco Grimm. Da möchte ich mich entwickeln, auch, was die Fußballsprache betrifft. Langfristig möchte ich einen verantwortlichen Posten bei Werder übernehmen. Ich sehe meine Zukunft in diesem Verein.

Das bedeutet, Sie wollen irgendwann Cheftrainer einer Werder-Mannschaft werden?

Ich möchte immer das Optimum rausholen. Als ich damals anfing und nach meinen Wünschen gefragt wurde, habe ich gesagt: Ich will mit Werder Meister werden und Champions League spielen. Damals wurde mir gesagt: Das können wir so nicht übersetzen, wir sind bei Werder Bremen. Zwei Jahre später waren wir Meister und haben dann jahrelang Champions League gespielt. Aber erst einmal möchte ich mich nun entwickeln, und wo mich der Verein dann sieht, wird man sehen.