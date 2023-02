Werder holt Jahns: Mehr Profi-Verantwortung für Fritz

Der SV Werder Bremen nimmt zur neuen Saison Änderungen im sportlichen Verantwortungsbereich vor: Johannes Jahns wechselt aus Salzburg an den Osterdeich und wird neuer Kaderplaner - was auch Auswirkungen auf die Rolle von Clemens Fritz hat.

Seit zehn Jahre ist Johannes Jahns in verschiedenen Positionen für den FC Red Bull Salzburg tätig, in der jüngeren Vergangenheit war der 40-Jährige als Sportkoordinator unter Sportdirektor Christoph Freund auch in die allermeisten getätigten Transfers des österreichischen Topklubs involviert, etwa von Erling Haaland oder auch Dayot Upamecano. Zur kommenden Saison tritt der gebürtige Bremer seine neue Aufgabe bei Werder an, sein Vertrag in Salzburg läuft aus.

"Johannes bringt eine große Expertise, in vielen für uns interessanten Bereichen, mit und wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Wissend, dass es auch mehrere andere berufliche Optionen für ihn gegeben hat“, erklärte Sportchef Frank Baumann. Jahns wird bei Werder die Bereich Scouting (vom Nachwuchs bis zur Bundesliga), Kaderplanung und Recruiting verantworten, sagte: "Ich hoffe, meine Erfahrungen und Kompetenzen gewinnbringend einbringen zu können und hierbei auch neue Impulse setzen zu können."

Fritz als möglicher Baumann-Nachfolger?

Damit wird auch die Doppelfunktion von Clemens Fritz aufgelöst, der aktuell noch sowohl als Leiter Scoutingabteilung als auch Profifußball bei Werder firmiert. Der 42-jährige Ex-Profi soll dadurch einerseits entlastet werden, um noch mehr Verantwortung für die Bremer Bundesliga-Mannschaft zu übernehmen und auch strategische und konzeptionelle Themenfelder zu besetzen, die aktuell noch in Baumanns Verantwortungsbereich liegen. Der erklärte: "Zuletzt lagen alle Personal- und Budgetentscheidungen, die den Profibereich betreffen, noch bei mir. Diese werden nun weitestgehend an Clemens übergehen, so dass er in unserem Kerngeschäft noch mehr Verantwortung übernehmen wird.“

Perspektivisch könnte sich damit auch eine mögliche Nachfolge-Lösung von Baumann andeuten. Der Geschäftsführer Sport steht noch bis Sommer 2024 bei Werder unter Vertrag. Eine Entscheidung darüber, ob der 47-Jährige darüber hinaus weiter machen würde, ist zwar noch nicht gefallen, allerdings hatte der Bremer Sportchef in der Vergangenheit mehrfach angedeutet, mit spätestens 50 Jahren bei Werder aufhören zu wollen. Letztlich wird jedoch auch der Aufsichtsrat über die Besetzung dieser Schlüsselposition entscheiden.

Enge Zusammenarbeit bei Transfers

Durch die Verpflichtung von RB-Mann Jahns erhofft man sich in Bremen auch die noch bessere Implementierung und Umsetzung einer einheitlichen Spielphilosophie - auch wenn dabei viele Prozesse aus Salzburg nicht kongruent übertragen werden können und sollen. "Johannes kann uns neben seinen Erfahrungen im Kader- und Transfermanagement weitere wichtige Impulse geben. Bei Spielertransfers werden Johannes, Clemens, Ole Werner und ich zukünftig sehr eng zusammenarbeiten.“, so Baumann. Welche Titel Fritz und Jahns ab der neuen Saison tragen werden, darüber soll in den kommenden Wochen bei Werder noch befunden werden.