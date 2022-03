Werder gewinnt Topspiel - Darmstadt hat Schalke im Nacken

Werder gewinnt das Topspiel gegen Darmstadt in Überzahl und ist gleichauf mit Spitzenreiter St. Pauli. Schalke 04 bleibt am Spitzentrio dran, der HSV hingegen droht den Anschluss zu verlieren.

Trotz zahlreicher personeller Ausfälle (neben Torjäger Ducksch fehlte kurzfristig auch noch Bitencourt wegen eines positiven Coronatests) entschied Werder das Topspiel gegen Darmstadt am Samstagabend für sich. In einem intensiven Duell agierten die Gäste zunächst auf Augenhöhe, fanden sich jedoch nach Rot gegen Gjasula, der mit durchgestrecktem Bein Schmid auf Kniehöhe traf, früh in Unterzahl wieder (23.). Werder gewann daraufhin Oberwasser, scheiterte aber immer wieder am starken Lilien-Keeper Schuhen und auch am Pfosten. Kurz nach der Pause brach Füllkrug nach Zuspiel von Dinkci den Bann (52.). Ein weiteres Tor gelang Werder, das nun punktgleich Zweiter hinter St. Pauli ist, trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht mehr. Darmstadt, das zuvor neun Auswärtsspiele nicht verloren hatte, spürt die Verfolger im Nacken.

Geschenk für Büskens: Schalke wieder bis auf einen Punkt dran

Zum Beispiel Schalke 04. Am vergangenen Spieltag hatte Interims-Cheftrainer Mike Büskens aufgrund einer Corona-Infektion noch gefehlt, gegen Hannover 96 gab er sein Debüt - und das an seinem 54. Geburtstag. Die Mannschaft schenkte ihm einen 2:1-Sieg. Itakura (43.) und Zalazar (54.) erzielten vor 55.000 Zuschauern die Tore für Schalke, Teuchert (50.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Schalke liegt wieder nur noch einen Punkt hinter dem Aufstiegsrelegationsplatz.

Der Hamburger SV hingegen droht wie in den vergangenen drei Spielzeiten im Saisonendspurt abzuschmieren. Zwar haben die Norddeutschen noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, doch die Leistung im vierten sieglosen Zweitligaspiel in Serie war alles andere als ansprechend. Am Ende stand ein 1:1 bei Ex-Trainer Daniel Thioune und Fortuna Düsseldorf. Joker Bodzek (85.) erzielte den verdienten Führungstreffer für Düsseldorf, Glatzel (90.+3) gelang der glückliche Ausgleich.

Im Kampf um den Ligaverbleib gelang dem FC Hansa Rostock ein 1:0-Sieg beim SV Sandhausen, der nach sieben Spielen wieder eine Niederlage hinnehmen musste. Das Siegtor erzielte Verhoek (49.) per Kopf.

Dreht nach seinem Tor jubelnd ab: St. Paulis Daniel-Kofi Kyereh. Getty Images

St. Pauli dank Kyereh wieder Spitzenreiter

Der FC St. Pauli setzte sich am Freitagabend gegen Heidenheim mit 1:0 durch. Vor fast vollem Millerntor taten sich die Kiez-Kicker gegen den FCH schwer, die Gäste erarbeiteten sich ein Chancenplus. Die Schultz-Elf kam druckvoller aus der Kabine und ging mit Kyerehs 10. Saisontor in Führung (67.). Burgstaller hätte fast nachgelegt, am Ende reichte es aber auch so, weil ein Kleindienst-Kopfball nur an den Querbalken klatschte. St. Pauli untermauert seine Aufstiegsambitione und klettert wieder an die Tabellenspitze. Heidenheim hat nun schon neun Zähler Rückstand auf die Hamburger.

Hofmanns Nummer 15: KSC verstärkt Aues Sorgen

Aue, das die letzten fünf Heimspiele gegen den Karlsruher SC gewonnen hatte, hatte sich viel vorgenommen, stand am Ende aber nach einem 0:3 mit leeren Händen da und muss sich langsam mit der 3. Liga befassen. Erzgebirge, ohne Stammkeeper Männel (Bank), war zunächst das bessere Team, ließ hinten nichts zu und hatte vorne drei gute Chancen. Doch der erste KSC-Schuss auf das Tor saß: Drei Auer verpassten die Kugel, Hofmann markierte seinen 15. Saisontreffer (54.). Wanitzek mit einem klasse Tor und Lorenz legten nach. Für die Gäste endet eine Serie von vier sieglosen Spielen.

2. Bundesliga - die Tabelle