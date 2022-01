Werder gewinnt das Traumtorfestival - Darmstadt setzt sich an die Spitze

Am Samstag hauten sich Paderborn und Bremen die Traumtore um die Ohren, ehe Toprak die Partie entschied. Darmstadt setzte sich mit einem Pflichtsieg in Ingolstadt an die Tabellenspitze. Am Freitagabend gewann der HSV das Stadtderby gegen St. Pauli.

Das Topspiel zwischen Paderborn und Bremen hatte unzählige Höhepunkte zu bieten. Toprak traf bei einem Freistoß Michel im Gesicht, den folgenden Elfmeter parierte Pavlenka gegen den Gefoulten. Da aber Friedl zu früh in den Strafraum gelaufen war, wurde wiederholt - Muslija verwandelte sicher (15.). Nach Plattes Pfostentreffer (23.) traf Ducksch zum Ausgleich (35.), doch nur drei Minuten später schlenzte Muslija das Leder sehenswert ins lange Eck zur 2:1-Pausenführung für den SCP. Noch schöner machte es aber Platte in der 57. Minute, sein Lupfer aus gut 40 Metern überraschte Pavlenka. Doch nur kurz darauf folgte die doppelte Werder-Antwort: Erst jagte Schmid das Leder in den Winkel (59.), dann traf Füllkrug zum 3:3 (66.). Nur zwei Minuten später wurde erst Plattes nächstes Traumtor kassiert (ein Foul an Toprak ging voraus), in der 72. Minute dann Duckschs perfekter Schlenzer in den Torwinkel (Abseits von Füllkrug ging voraus). Das letzte Wort hatte Werders Kapitän: Toprak drückte das Leder nach einer Ecke zum 4:3 über die Linie (86.), nach fünf Minuten Nachspielzeit hatte der Wahnsinn in Paderborn ein Ende.

Jendrusch unglücklich: Darmstadt setzt sich an die Spitze

Eigentlich startete Ingolstadt engagiert ins Duell mit Darmstadt, lag aber nach einer Viertelstunde zurück. Eine Ausnahmeaktion von Skarke führte dazu, sein Volleyschuss erhielt das Prädikat "unhaltbar". Die Lilien waren danach tonangebend und hatten mehrere Topchancen, die Führung auszubauen - unter anderem traf Kempe die Latte (36.). In der zweiten Hälfte ersetzte Jendrusch im FCI-Tor Stojanovic. Der neue Keeper ließ in der 62. Minute einen Schuss von Tietz nach vorne abprallen, doch Mehlem ließ das 2:0 im Nachschuss liegen. Nicht so Joker Seydel, der bei einer ähnlichen Szene nachsetzte, aber diesmal das Leder im Tor versenkte. Der SVD ist damit neuer Tabellenführer im deutschen Unterhaus.

Verhoek gegen Heidenheim ohne Zielwasser

Rostock hatte in einem umkämpften ersten Durchgang gegen Heidenheim insgesamt etwas mehr Struktur in seinen Aktionen und zwei richtig gute Gelegenheiten. Malones Kopfball touchierte den Außenpfosten (19.), auch Roßbachs Kopfball verfehlte das Ziel nur knapp (23.). In der zweiten Hälfte geizten beide Teams mit Torszenen, ehe Verhoek aus bester Position verzog (63.). Der Angreifer hatte auch in der 69. Minute und vor allem in der 90. Minute hochkarätige Chancen, brachte das Leder aber einfach nicht im Tor unter. So blieb es bei der für Heidenheim schmeichelhaften Nullnummer.

So sehen Sieger aus: Kittel & Co. jubeln nach Jattas 2:1. Getty Images

Jatta beschert HSV die Stadtmeisterschaft

Sowohl Gastgeber HSV (Elfmeterschießen gegen Köln) als auch St. Pauli (Überraschungssieg gegen Dortmund) hatten im DFB-Pokal überrascht und waren jeweils ins Viertelfinale eingezogen. Im Stadtderby am Freitag waren zunächst die Rothosen tonangebend, Alidou (3.), Heyer (6., an den Pfosten) und Jatta (19.) verzeichneten Riesenchancen. Doch der Treffer fiel auf der anderen Seite: Amenyido köpfte nach einer Freistoßflanke quer auf Burgstaller, der das Leder aus kurzer Distanz per Kopf über die Linie drückte. Kurz vor der Pause war St. Pauli-Keeper Vasilj bei einem Vuskovic-Kopfball zur Stelle, auch Glatzel verfehlte aus bester Position. Nach weiteren guten Chancen kam der HSV in der 58. Minute zum hochverdienten Ausgleich durch Schonlaus Kopfball. Doch damit nicht genug: Nach Kittels Steilpass jagte Jatta das Leder zum 2:1 in die Maschen (70.) - Spiel gedreht. Da Burgstaller mit einem Schlenzer (81.) und Dittgen in der Nachspielzeit an Heuer Fernandes scheiterten, blieb es beim 2:1 für den HSV, der nur noch drei Punkte hinter St. Pauli zurückliegt.

Düsseldorf verliert wieder zu Null - Dovedan läuft goldrichtig

Düsseldorf gegen Nürnberg, das war auch das Duell zweier Rückkehrer. Fortunas Hoffmann stand nach seiner Halswirbelsäulenverletzung erstmals seit November wieder auf dem Platz, Nürnbergs Köpke feierte sein Startelfdebüt nach vier Einwechslungen. Der Club legte einen klassischen Frühstart hin: Dovedan lief in den Schuss von Tempelmann und fälschte ihn unhaltbar für Keeper Kastenmeier ab (2.), Mathenia bewahrte den FCN in der 13. Minute mit einer Parade gegen Narey vor dem Ausgleich. In der 35. Minute verfehlte Bozenik nach einem Konter knapp das Tor - es blieb zur Pause beim 1:0 für den FCN. In der zweiten Hälfte wog das Übergewicht hin und her, Schindler kam per Kopf Zählbarem sehr nahe (54, Kastenmeier parierte). In der 79. Minute rettete Kraus kurz vor der Linie nach einem Schuss von Appelkamp, eine von ganz wenigen Torszenen im zweiten Abschnitt. Nürnberg nahm die Punkte mit und bleibt mit dabei im Aufstiegsrennen, Düsseldorf fuhr die dritte Ligapleite in Folge ohne eigenen Torerfolg ein.

Der 20. Spieltag im deutschen Unterhaus im Überblick