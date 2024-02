Werder Bremen will nach Punktabzug Abstand zur Abstiegszone

Nach einem Punktabzug aufgrund von Verstößen gegen die Lizenzierungsrichtlinien und einer Niederlagen-Serie ist Werder Bremen in der Tabelle der 2. Bundesliga der Frauen abgerutscht und steht heute vor einer richtungsweisenden Begegnung.

Zweitligist Werder Bremen wurden von der Handball Bundesliga Frauen im Januar sechs Punkte abgezogen, weil der wirtschaftliche Träger - bei dem auch die Fußballer des Vereins angesiedelt sind - den Vorgaben zur Verbesserung des negativen Eigenkapitals nicht nachgekommen sei. Die Grün-Weißen rutschten dadurch in der Tabelle der 2. Bundesliga von Platz zwei auf Rang sieben ab und stehen nun unter Druck.

"Im Profifußball werden naturgemäß andere finanzielle Summen bewegt. Für uns ergibt sich dadurch im Vergleich zu anderen Lizenznehmern der Handball-Bundesliga Frauen eine besondere Situation", hatte Anne-Kathrin Laufmann, Geschäftsführerin Sport & Nachhaltigkeit bei Werder, angesichts des Punktabzugs erklärt. Der Verein verzichtete allerdings auf Rechtsmittel und befindet sich statt im Aufstiegsrennen nun im unteren Mittelfeld der Tabelle.

Zudem sind die Grün-Weißen warten im Jahr 2024 noch auf den ersten Sieg. Nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie, soll gegen Kirchhof der erste Sieg im Jahr 2024 eingefahren werden. "Es ist ein richtungsweisendes Spiel, mit einem Sieg halten wir Abstand zu den Abstiegsrängen, bei einer Niederlage sind wir drin im Abstiegskampf", sagt Werder-Coach Timm Dietrich vor dem Duell gegen die SG 09 Kirchhof.

Das Hinspiel im September des letzten Jahres konnte der SV Werder mit 38:31 für sich entscheiden. Seitdem ist es bei der SG immer wieder ein Auf und Ab. Am letzten Wochenende holte Kirchhof einen wichtigen Punkt in Waiblingen, wartet aber auch seit fünf Spielen auf einen doppelten Punktgewinn.

Für Dietrich aber kein Grund, den Gegner auf die leichte Schulter zu nehmen: "Kirchhof spielt mit einer aggressiven Deckung und viel Tempo, sie haben in dieser Saison schon gezeigt, dass sie einen guten Handball spielen. Wir müssen an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen."

Wie bereits in den letzten Wochen muss der Trainer von Werder Bremen auch gegen Kirchhof improvisieren. Weiterhin sind die Grün-Weißen von Verletzungen und Krankheiten geplagt. "Es gibt noch einige Fragezeichen, was den Kader betrifft, aber das werde ich nicht als Ausrede gelten lassen, alle Spielerinnen haben in dieser Saison schon gezeigt, dass sie ein wichtiger Faktor für unser Team sind", so Dietrich.