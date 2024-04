Werder Bremen verpflichtet junge Kreisläuferin

Der Frauen-Zweitligist SV Werder Bremen hat die nächste Personalentscheidung getroffen: Eine junge Kreisläuferin wechselt an die Weser.

Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen haben Benita Zemke verpflichtet. Die 19 Jahre alte Kreisspielerin unterschrieb einen Vertrag bis 2026 und wechselt im Sommer vom Drittligisten TV Hannover-Badenstedt an die Weser.

Werder stellt sich am Kreis breiter auf

Gemeinsam mit Meike Becker und Alina Defayay wird Benita Zemke damit in der kommenden Saison ein Trio am Kreis der Grün-Weißen bilden. „Wir haben in den vergangenen Monaten gespürt, wie schmerzhaft verletzungsbedingte Ausfälle auf dieser speziellen Position sind. Daher wollen wir hier zukünftig noch breiter aufgestellt sein", unterstreicht Werder-Cheftrainer Timm Dietrich.

„Benita zeichnet aus, dass sie immer 100 Prozent gibt und sich voll in den Dienst ihrer Mannschaft stellt. Sie hat am Kreis ein sehr gutes Spielverständnis, ist athletisch stark. Der Wechsel in die zweite Liga ist der richtige Schritt für ihre persönliche Weiterentwicklung."

„Nach der Anfrage von Werder war mir schnell klar, dass ich diese Chance unbedingt nutzen möchte", betont Zemke. „Handball spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben, und ich habe den Ehrgeiz, das Bestmögliche zu erreichen. Bei Werder kann ich den nächsten Schritt machen. Die Gespräche mit Timm Dietrich haben mich überzeugt und mir gezeigt, dass wir in den nächsten Jahren ehrgeizige Ziele verfolgen und ich die Chance bekomme, mich weiterzuentwickeln."

Benita Zemke begann bei der HSG Nord Edemissen mit dem Handball spielen und wechselte im Jahr 2017 zum TV Hannover-Badenstedt. Dort gewann sie 2021 mit der B-Jugend den Deutschen Meistertitel und 2022 mit der A-Jugend den DHB-Pokal. Nachdem sie sich im Februar 2023 eine Kreuzbandverletzung zugezogen hatte, musste sie lange pausieren und feierte am zurückliegenden Wochenende beim 41:27-Erfolg gegen die HSG Hunte-Aue Löwen ihr Comeback in der Oberliga-Mannschaft der Hannoveranerinnen.