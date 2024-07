Werder Bremen startet in die Vorbereitung

Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen sind in die Vorbereitung für die Saison 2024/2025 gestartet. Der Kader von Cheftrainer Timm Dietrich umfasst 19 Spielerinnen, darunter sind vier Neuzugänge.

Während Torhüterin Yasmin Friesen (kam vom TV Hannover-Badenstedt), Rückraumspielerin Emma Ruwe (HSG Bad Wildungen) und Rechtaußen Mara Birk (Borussia Dortmund) zum ersten Mal mit ihrer neuen Mannschaft in der Halle standen, musste Kreisläuferin Benita Zemke (TV Hannover-Badenstedt) aufgrund von Kniebeschwerden noch passen. Ebenfalls noch nicht wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnten Meike Becker und Lena Thomas (beide Schulterverletzung).

„Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit der Mannschaft", unterstrich Cheftrainer Dietrich im Rahmen der ersten Trainingseinheit. „Für uns wird es in den nächsten Wochen insbesondere darum gehen, den Abgang von Denise Engelke bestmöglich zu kompensieren. Ansonsten konnten wir den Kern der Mannschaft zusammenhalten und wollen auf dem in der vergangenen Saison Erarbeiteten aufbauen."

Zehnte Zweitliga-Saison für Werder

Die Spielzeit 2023/2024 hatte der SV Werder mit dem bisher besten Ergebnis seiner Zweitliga-Geschichte auf Rang acht abgeschlossen. Das Bremer Team geht nun in seine zehnte Saison in der zweithöchsten deutschen Handball-Spielklasse.

Zu den Höhepunkten der Werder-Vorbereitung gehören neben einem viertägigen Trainingscamp in Hameln und Emmerthal (25. bis 28. Juli 2024) die Teilnahmen am Heinrich-Horn-Gedächtnis-Turnier des Drittligisten SG 09 Kirchhof (3./4. August 2024) und am Domstadt-Cup des SV Germania Fritzlar (10./11. August 2024).

Erstes Pflichtspiel für die Grün-Weißen ist die Partie gegen den VfL Oldenburg in der ersten Hauptrunde des DHB-Pokals am 1. September 2024 um 16.00 Uhr (Klaus-Dieter-Fischer-Halle). In die Saison der 2. Bundesliga startet der SV Werder am Wochenende 7./8. August 2024 beim TuS Lintfort.

Kader Werder Bremen Saison 2024/25

Tor: Yasmin Friesen, Wioleta Pajak, Leonie Schumacher

Feld: Luise Albert, Meike Becker, Anna Lena Bergmann, Mara Birk, Naomi Conze, Alina Defayay, Mathilda Häberle, Emy Jane Hürkamp, Lara Niemann, Madita Probst, Elaine Rode, Emma Ruwe, Luca Schumacher, Lena Thomas, Chiara Thorn, Benita Zemke