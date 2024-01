Werder Bremen holt Linkshänderin von Borussia Dortmund

Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen haben einen weiteren Schritt in der Kaderplanung für die Saison 2024/2025 gemacht und eine neue Rechtsaußen verpflichtet.

Die 18 Jahre alte Linkshänderin Mara Birk kommt vom Erstligisten Borussia Dortmund und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben. „Ich freue mich sehr, dass sich Mara für Werder entschieden hat", sagt Werder-Cheftrainer Timm Dietrich.

„Sie ist sehr ehrgeizig und trainingsfleißig, verfügt über ein hervorragendes Gegenstoßspiel, ist variabel im Torwurf und hat sich in den zurückliegenden Jahren in Dortmund sehr gut entwickelt", so Dietrich.

Birk: "Genau der richtige Weg"

"Mara spielt eine starke Drittliga-Saison. Ich bin davon überzeugt, dass sie den Sprung in die 2. Bundesliga schaffen und sich in den nächsten Jahren handballerisch bei uns weiter sehr gut entwickeln wird", betont er.

Mara Birk sagt: „Ich freue mich sehr auf Werder und möchte in Bremen die nächsten Schritte in meiner handballerischen Entwicklung gehen."

"Die Gespräche mit Timm Dietrich haben mich sehr schnell davon überzeugt, dass der Weg der Mannschaft und des Vereins auch für mich genau der richtige ist. Werder baut auf junge Spielerinnen und hat ehrgeizige Ziele", so Birk.

Europapokal-Einsatz

Mara Birk begann bei ihrem Heimatverein TuS Westfalia Kamen mit dem Handball, spielte zwischen 2017 und 2019 für den Lüner SV und wechselte dann in den Nachwuchs von Borussia Dortmund. Am 5. Februar 2023 feierte sie in der EHF European League ihr Debüt in der Bundesliga-Mannschaft.

In der laufenden Spielzeit erzielte die Linkshänderin in bisher neun Partien 56/24 Treffer für die 2. Mannschaft des BVB in der 3. Liga Nord-West und stand mehrfach im Kader des Bundesliga-Teams.