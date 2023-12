Werder Bremen holt 19-jährige Rückraumspielerin

Die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen bekommen mit sofortiger Wirkung eine neue (Mit-) Spielerin.

Die 19-jährige Luise Albert wechselt mit sofortiger Wirkung aus Buxtehude an die Weser. Die variable Rückraumspielerin spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des Buxtehuder SV in der 3. Liga und nahm für die DHB-Auswahl an der U18-Weltmeisterschaft 2022 in Nordmazedonien teil. Albert hat zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.

„Es hat sich kurzfristig die Möglichkeit ergeben, eine sehr talentierte Spielerin zu verpflichten. Ich kenne Luise noch aus ihrer Zeit beim TV Hannover-Badenstedt und bin davon überzeugt, dass sie eine gute Ergänzung für unseren Kader ist", so Werder-Cheftrainer Timm Dietrich über den Neuzugang. Albert macht aktuell in Buxtehude ihr Abitur und freut sich auf die Möglichkeit, sich in der 2. Bundesliga präsentieren zu können: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Chance, die Timm und der SV Werder mir bieten."