Werder Bremen hält Urgesteine

Kontinuität im Staff bei Handball-Zweitligist SV Werder Bremen: Co-Trainer Radek Lewicki und Betreuerin Gundel Sporleder bleiben der Mannschaft auch in der nächsten Saison erhalten.

„Radek und Gundel haben mit ihrer Arbeit einen großen Anteil am Erfolg unserer Mannschaft in dieser Saison", unterstreicht Cheftrainer Timm Dietrich. „Mit ihrer großen Erfahrung im Handball und bei Werder haben sie mir den Start in Bremen enorm erleichtert. Beide leben für den Sport und für diesen Verein. Die Wertschätzung für ihre Arbeit und für ihre Persönlichkeit ist nicht nur in der Mannschaft, sondern auch darüber hinaus riesig."

Dietrich betont: "Gundel und Radek stellen sich stets in den Dienst der Mannschaft und sind wichtige Bausteine, damit wir auch in der nächsten Saison unseren erfolgreichen Weg fortsetzen können. Daher freue ich mich sehr, weiter mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Radek Lewicki ist bereits seit 1997 beim SV Werder als Trainer tätig, feierte zunächst Erfolge mit den Nachwuchsteams der Grün-Weißen und führte im Jahr 2015 die erste Mannschaft in die 2. Bundesliga. Der 68 Jahre alte Coach sagt: „Die Zusammenarbeit mit Timm, den Spielerinnen, dem gesamten Staff und den Verantwortlichen macht mir sehr viel Spaß."

Lewicki und Sporleder führten Bremen 2001 zum Aufstieg

"Ich bin dankbar, dass ich auf diesem Niveau meine Erfahrungen weitergeben kann. Wir haben insbesondere in der Hinrunde dieser Saison gezeigt, was in der Mannschaft und im Werder-Handball steckt. Ich freue mich sehr auf die nächste Spielzeit und die weitere Arbeit", so Lewicki.

Gundel Sporleder kam im Jahr 2001 zu den Grün-Weißen, engagierte sich zunächst im Jugendbereich und war beim Aufstieg der ersten Mannschaft in die 2. Bundesliga Co-Trainerin unter Radek Lewicki. Die frühere DDR-Oberliga-Spielerin des SC Magdeburg, die bei Heimspielen ihres Teams stets als Erste in der Halle ist und sie als Letzte verlässt, betont: „Der Handball hat in meinem Leben schon immer eine sehr wichtige Rolle gespielt."

"Mir ist wichtig, dass im Staff ein hohes Maß an Vertrauen und Verlässlichkeit herrscht. Das ist hier der Fall. Daher freue ich mich, dass ich mich bei Werder auch in Zukunft für die Mannschaft einbringen kann", sagt Sporleder.