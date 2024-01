Werder Bremen bindet Torhüterin

Handball-Zweitligist Werder Bremen hat den Vertrag mit einer Torhüterin verlängert und damit die Planungen auf dieser Position für die kommende Spielzeit abgeschlossen.

Der SV Werder Bremen hat den Vertrag mit Torhüterin Wioleta Pajak verlängert. Die 25 Jahre alte Polin hat sich für zwei weitere Jahre an die Grün-Weißen gebunden. „Ich fühle mich in der Mannschaft, beim SV Werder und in Bremen sehr wohl und bin dankbar, dass ich hier das Vertrauen bekommen habe, mich in der 2. Bundesliga zu beweisen", so Pajak.

"Daher musste ich nicht lange überlegen, um mich zu entscheiden, auch in den nächsten Jahren für Werder zu spielen", betont die 1,81 Meter große Werderanerin, die auf mehr als 40 Einsätze in den Jugend- und Juniorenauswahl-Mannschaften Polens zurückblicken kann.

„Ich konnte mich hier seit meinem Wechsel sehr gut weiterentwickeln. Gleichzeitig haben wir mit der Mannschaft einen tollen Weg hinter uns. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg in Zukunft weiter mitzugehen, und bin überzeugt davon, dass wir auch in den nächsten Jahren ein so starkes Team haben werden, dass wir ehrgeizige Ziele anstreben können."

Wioleta Pajak wechselte im Jahr 2022 vom polnischen Erstligisten EKS Start Elblag an die Weser und wurde schnell zum sicheren Rückhalt der Grün-Weißen. In dieser Saison weist die offizielle Liga-Statistik der HBF für die Torhüterin bisher insgesamt 149 Paraden (mehr als zehn pro Partie) aus, was Platz eins in diesem Ranking bedeutet.

Dietrich: Sie hat großen Anteil am Erfolg

Werder-Cheftrainer Timm Dietrich sagt: „Sie hat einen großen Anteil am für uns sehr erfolgreichen Verlauf der bisherigen Saison und zudem mit ihrer positiven Ausstrahlung sportlich und menschlich ein sehr gutes Standing im Team."

Dietrich fügt hinzu: "Obwohl sie bereits zu den stärksten Torhüterinnen der Liga gehört und viel Erfahrung vorweisen kann, wird sich Wioleta noch weiterentwickeln und somit auch in den nächsten Jahren eine sehr wichtige Rolle in der Mannschaft einnehmen."

Das Torhüterinnen-Trio der Grün-Weißen für die kommende Spielzeit ist damit komplett: Neben Wioleta Pajak wird auch Leonie Schumacher weiterhin für den SV Werder spielen. Zudem kommt mit Yasmin Friesen vom Drittligisten TV Hannover-Badenstedt eine neue Torfrau an die Weser. Hanna Hinrichs dagegen wird den Verein voraussichtlich verlassen und sich einer neuen handballerischen Herausforderung stellen.