Werder-Abschied im Winter? Pavlenka nur noch Nummer zwei

Jiri Pavlenka ist beim SV Werder Bremen nur noch Torwart Nummer zwei, Michael Zetterer nach dem 0:3 gegen Leverkusen als neuer Stammkeeper bestätigt worden. Bedeutet das, dass Pavlenka schon im Winter seine Zelte abbrechen wird? Zumal sein Vertrag ohnehin unter bestimmten Bedingungen am Saisonende auslaufen könnte und er bei der EM für Tschechien spielen will. Stand jetzt sei das aber "für uns kein Thema", betonte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Samstag.