Werder-Abschied besiegelt: Sargent stürmt ab sofort für Norwich City

"Die Premier League ist meiner Meinung nach die beste Liga der Welt." Mit diesen Worten stellt sich Joshua "Josh" Sargent an diesem Montagabend bei seinem neuen Klub Norwich City, wo er einen bestens bekannten Spieler trifft, vor. Damit ist sein Abschied vom SV Werder Bremen besiegelt.

Die Grün-Weißen hatten ihrem Sturmjuwel erst jüngst die Freigabe erteilt, trotz eines existierenden Vertrages bis 30. Juni 2023 wechseln zu dürfen. Das ist nun passiert: Für rund 9,5 Millionen Euro schließt sich der 21-jährige US-Nationalspieler, der 2018 von der IMG Academy an die Weser gekommen ist, fortan dem englischen Erstligisten Norwich City an. Dort trainiert mit Daniel Farke ein Deutscher.



"Josh hatte uns signalisiert, dass er den Wechsel nach England gerne machen möchte", wird Frank Baumann, der Bremer Geschäftsführer Fußball, in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Bei den Verhandlungen mit Norwich kam am Donnerstagabend eine gewisse Dynamik rein, sodass wir sehr schnell Einigung erzielen konnten, da die Engländer unseren Bedingungen entsprochen haben. Es war für uns natürlich ärgerlich, dass Josh sich entschieden hat, im Pokal (0:2 bei Zweitliga-Absteiger Osnabrück) nicht zu spielen, weil anderes vereinbart war. Auch wenn Joshs Abgang sportlich ein Verlust für uns ist, ist der Transfer auch zu diesem Zeitpunkt notwendig gewesen und ein wichtiger Schritt bei der wirtschaftlichen Konsolidierung. Wir hätten Josh auch bereits vor ein paar Wochen verkaufen können, hätten dann aber eine deutlich geringere Ablöse erzielt."

"Das werde ich nie vergessen"

Sportlich ist der Abgang des Stürmers, der natürlich wichtiges Geld in die grün-weißen Kassen spült, allerdings definitiv ein großer Verlust - nicht nur aufgrund seines Doppelpacks beim wichtigen ersten Zweitliga-Sieg nach dem Bundesliga-Abstieg zuletzt - dem späten 3:2 bei Fortuna Düsseldorf. In 83 Pflichtspielen hat Sargent 15 Tore erzielt, sich seit seiner Ankunft 2018 immer besser entwickelt und in 70 Bundesliga-Partien neben elf Treffern auch sechs Vorlagen erreicht.



"Dieser Verein und diese Stadt sind ein großer Teil meines Lebens geworden - und es wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen für Bremen geben", hat der in O’Fallon, Missouri geborene US-Amerikaner zum Abschied formuliert. "Ich habe mein Profidebüt hier mit den Werder-Fans gefeiert, das werde ich nie vergessen."

Weiter geht die Reise für Sargent nun eben auf der Insel, wo Abwehrreihen von Manchester City, Manchester United oder von Champions-League-Sieger Chelsea auf den Angreifer warten. Eine Herausforderung, die der Stürmer annimmt und herbeigesehnt hat. "Die Premier League ist meiner Meinung nach die beste Liga der Welt", teilt Sargent im ersten Interview mit Norwich mit. Dort wird der fortan bis 2025 gebundene Profi neben den Deutschen Lukas Rupp oder Christoph Zimmermann auch auf den Ex-Schalker Teemu Pukki treffen - und natürlich auch auf seinen ehemaligen SVW-Teamkollegen Milot Rashica, der im Juni ebenfalls zu den Canaries gewechselt ist (für elf Millionen Euro). "Diese Liga wird mich pushen und einen noch besseren Spieler aus mir machen. Auf dieses Team freue ich mich außerdem, ich sehe jetzt schon, wie talentiert diese Mannschaft und der Trainer sind. Die Art und Weise, wie er über Fußball spricht und spielen lassen will, klingt attraktiv."



Zum Thema: Bremer Fragezeichen nach dem Pokal-Aus: "Das ist bitter, das tut weh"