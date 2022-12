Werder-Abgang: Goller wechselt zum 1. FC Nürnberg

Der Abgang bei Werder Bremen hatte sich angedeutet, nun steht nach kicker-Informationen fest, wohin es Benjamin Goller zieht. Der 23-jährige Offensivspieler wird zum 1. FC Nürnberg wechseln.

Ein halbes Jahr vor Vertragsende konnte sich der SV Werder Bremen mit dem Zweitligisten auf einen Transfer von Benjamin Goller verständigen. Der Wechsel soll am Sonntagnachmittag bekanntgegeben werden. In der aktuellen Saison war der Außenbahnspieler zu keinem Profi-Einsatz für den Bundesliga-Aufsteiger gekommen.

Als überaus ungünstig erwies sich dabei auch der Zeitpunkt einer Sprunggelenkverletzung im rechten Fuß kurz vor Saisonbeginn, nachdem Goller zuvor als eine positive Überraschung der Sommervorbereitung in Erscheinung getreten war. Nun sicherte sich der aktuelle Tabellen-11. der 2. Liga die Dienste des Spielers, der im Sommer 2019 vom FC Schalke 04 zu Werder gewechselt war und in der jüngeren Vergangenheit mehrfach ausgeliehen worden war.

Goller: Drei Leihstationen in zwei Saisons

In der vergangenen Saison kam der ehemalige deutsche U-Nationalspieler zunächst in der Hinrunde für den SV Darmstadt 98 (elf Ligaspiele) zum Einsatz, in der Rückrunde wechselte er leihweise zum Karlsruher SC (13 Spiele), dem er bereits in der Spielzeit 2020/21 zwischenzeitlich angehörte (27 Ligaspiele, vier Tore, zwei Assists).

Nun schließt sich Goller den Franken fest und langfristig an, nachdem es in den letzten Tagen weitere Interessenten an einer Verpflichtung des Spielers gegeben hatte, ebenfalls aus der deutschen 2. Liga und der Niederlande.

In Bremen war Goller in der Saison 2019/20 unter Trainer Florian Kohfeldt zu zehn Bundesliga-Einsätzen gekommen. Im 3-5-2-System des aktuellen Werder-Coaches Ole Werner fand sich indes keine ideale Position für den Profi, dessen Stärken am besten über die beiden offensiven Außenbahnen zum Tragen kommen. Club-Trainer Markus Weinzierl hatte sich für die Position explizit Verstärkung gewünscht.