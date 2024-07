"Werden viel Freude an ihm haben": Essen verpflichtet Berisha vom FC Bayern

Rot-Weiss Essen hat am Dienstag den nächsten Neuzugang präsentiert. Von der Zweitvertretung des FC Bayern München wechselt Dion Berisha an die Hafenstraße.

"Er hat in der vergangenen Regionalliga-Saison bereits nachgewiesen, welche Qualitäten in ihm stecken, und ist mit seiner Entwicklung sicherlich noch nicht am Ende", wird Direktor Profifußball Marcus Steegmann in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Berisha ist ein variabler Offensivspieler, der besonders gerne über den rechten Flügel kommt. Einen großen Teil seiner Jugend verbrachte der kosovarische U-Nationalspieler beim FC Augsburg, ehe er dann im Sommer 2023 an den Campus des FC Bayern München wechselte.

Dabrowski: "Wird uns mit seiner Flexibilität weiterhelfen"

Dort war der 21-Jährige ausschließlich für die Zweitvertretung des Rekordmeisters am Ball. In 28 Einsätzen in der Regionalliga Bayern gelangen Berisha dabei sieben Treffer. "Er hat einen starken linken Fuß, ist noch entwicklungsfähig und wird uns mit seiner Flexibilität weiterhelfen. Ich bin überzeugt davon, dass wir viel Freude an ihm haben werden", so RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Beim Drittligisten ist Berisha damit bereits der siebte Neuzugang in diesem Sommer.

Die Sommer-Neuzugänge der Drittligisten im Überblick