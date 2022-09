"Werden uns auch diesmal rauskämpfen": Sandhausen will von Krise nichts wissen

Sechs Spiele in Folge ist der SV Sandhausen nun ohne Sieg. Durch die Niederlage gegen Hannover am vergangenen Wochenende wird die Lage beim SVS immer prekärer. Von einer Krise will Trainer Alois Schwartz dennoch nicht sprechen.

Sieglos-Serie hält an: SV Sandhausen. IMAGO/foto2press