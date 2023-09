"Werden nicht aufgeben" : Halle bleibt vor Lübeck optimistisch

Trotz der 0:2-Niederlage gegen den TSV 1860 München glauben die Spieler des Halleschen FC an sich und die Mannschaft. Nun wartet ein weiteres Schlüsselspiel.

In Halle regierten am Samstag die Gegensätze. Während der TSV 1860 München seine Serie von vier Ligapleiten durch den 2:0-Auswärtssieg stoppte, kassierte der HFC die zweite Niederlage hintereinander. "Es ist einfach sehr ärgerlich. In der zweiten Halbzeit waren wir auf jeden Fall dran. Da muss ich auch das Kopfballtor machen", ärgerte sich Halles Stürmer Andor Bolyki bei den vereinseigenen Medien.

Anstatt aufs Tor setzte der gebürtige Ungar den Ball in der 71. Minute jedoch darüber, sodass die 2:0-Führung der Sechziger durch Morris Schröter (23.) und Julian Guttau (66.) weiter Bestand hatte. Am Ende bleib es dabei und der Hallesche FC stand trotz eines couragierten Auftrittes ohne Zählbares da. "Wir müssen die Chancenverwertung verbessern und einfach nach vorne schauen", so Bolyki.

Gegen Aufsteiger Lübeck steht ein Kellerduell an

Besser machen will es der HFC nun bei Aufsteiger VfB Lübeck am Samstagnachmittag. Verteidiger Niklas Landgraf wird fehlen, da der sich am Wochenende schwer verletzt hat und monatelang ausfallen wird. Mit den Münchner Löwen musste der Drittletzte aus Sachsen-Anhalt einen Tabellennachbarn vorbeiziehen lassen. Lübeck hat seinerseits sieben Punkte auf dem Konto, Halle fünf. Ein wichtiges Kellerduell steht also an. "Wir als Team glauben auf jeden Fall daran. Wir werden nicht aufgeben und einfach weitermachen", sagte Bolyki.

Auch Kapitän Jonas Nietfeld richtete den Blick gleich wieder nach vorne: "Natürlich ist die Situation mit sieben Punkten aus sieben Spielen gerade frustrierend. Die Saison ist aber noch so lang und in der Vorsaison hatten wir zum gleichen Zeitpunkt glaube ich noch weniger Punkte. Wir werden weitermachen. Wir merken, dass wir fußballerisch auf einem guten Weg sind und die letzten zwei, drei Prozent eben noch rauskitzeln müssen."

Das Duell mit den Hansestädtern ist der Auftakt zu einem heißen Oktober, in dem der HFC nahezu im Wechsel auf Topteams und Nachbarn aus dem Tabellenkeller trifft. Mit Dynamo Dresden geht es danach zum Tabellenführer, ehe mit Preußen Münster und dem SC Freiburg II vermeintlich zwei Gegner auf Augenhöhe warten.