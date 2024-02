"Werden einige dabei sein": Völler schwärmt von VfB-Spielern

Der VfB Stuttgart spielt eine herausragende Saison. Natürlich geraten die Spieler so auch in den Fokus von Bundestrainer Julian Nagelsmann. DFB-Sportdirektor Rudi Völler geriet über den VfB regelrecht ins Schwärmen.

Im Rahmen des DFB-Pokal-Viertelfinals zwischen Leverkusen und Stuttgart stand Rudi Völler in der Halbzeit bei der ARD Rede und Antwort. In der Einschätzung zu den ersten 45 Minuten durfte natürlich Waldemar Anton nicht fehlen, der eine starke Leistung zeigte und das 1:0 markierte. "Er spielt seit Wochen richtig gut. Er eröffnet von hinten gut das Spiel eröffnet und ist zweikampfstark", sagte Völler.

Neben Abwehrchef Anton steht auch Deniz Undav ganz oben im Notizblock des Bundestrainers. "Dass er bei Julian auf dem Zettel ist, kann ich verraten. Er hat es auch verdient. Er ist ein kleines Schlitzohr, hat eine wunderbare Schusstechnik. Er ist ein richtig guter Spieler, wie viele Stuttgarter. Sie haben ja sieben deutsche Spieler in der ersten Elf, das ist schon außergewöhnlich", lobte der Sportdirektor die Schwaben.

Podcast Ein Keller als Lichtblick: Als Schiri in der Reha (mit Felix Brych) In seinem 344. Einsatz als Unparteiischer verletzte sich Schiedsrichter Felix Brych schwer. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Im "kicker Daily" spricht er über die Bedeutung seines Rekordspiels, die Fortschritte in der Reha und warum er auch als Video-Schiedsrichterassistent im Kölner Keller glücklich ist. alle Folgen

In der Bundesliga befindet sich der VfB Stuttgart, der in der vergangenen Saison nur über die Relegation die Klasse gehalten hat, auf dem dritten Platz. Die Schwaben haben fünf Punkte Vorsprung auf Platz fünf und sechs auf Rang sechs. Damit befindet sich der VfB aktuell auf Champions-League-Kurs.

"Gibt einige Stuttgarter Spieler, die sehr interessant sind"

Bei Stuttgart stimmt in diesem Jahr sehr viel, viele Spieler können absolut überzeugen - und dürften sich ziemlich sicher bald das Trikot der Nationalmannschaft überstreifen. "Es gibt einige Stuttgarter Spieler, die sehr interessant sind. Es werden einige dabei sein beim nächsten Länderspiel, das sagt mir mein Gefühl", prognostiziert Völler.

Die ersten Länderspiele des EM-Jahres stehen für Gastgeber Deutschland Ende März auf dem Programm. Zunächst spielt die DFB-Elf am 23. März (21 Uhr) in Lyon gegen Frankreich, drei Tage später (20.45 Uhr) steht in Frankfurt die Partie gegen die Niederlande an.