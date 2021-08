Werden die Start-Siege von Kickers Emden vom Sportgericht einkassiert?

Kickers Emden ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und ist dafür kräftemäßig bis ans Limit gegangen. Doch hilft das alles nichts, weil die Kickers zweimal einen eigentlich gesperrten Spieler eingesetzt haben? Das ist derzeit in Klärung. Währenddessen gab es in der englischen Woche noch drei weitere Heimsiege in der Staffel Weser-Ems/Lüneburg.

Aktueller Tabellenführer ist Kickers Emden, doch es gibt Fragezeichen. imago images/Eibner