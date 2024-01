Werden die Schweizer zum Party-Crasher?

In der Schweiz ist die Handball-Euphorie pünktlich zum Start der EM 2024 entfacht. Bei einem Medientermin am Dienstag präsentierten sich Trainer Michael Suter und der Sportliche Leiter Ingo Meckes selbstbewusst in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena.

Ingo Meckes kennt die 1. und 2. Handball-Bundesliga aus seiner Zeit beim TSV Bayer Dormagen und bei der TSG Ludwigsburg-Oßweil bestens. Vor über 12 Jahren hat er seine Tätigkeit beim Schweizerischen Handball-Verband begonnen. "In der Schweiz haben wir gerade einmal 24.000 aktive Handballer/innen", berichtet Ingo Meckes.

"Wir haben uns souverän für die EM qualifiziert und auch beim Yellow Cup als Vorbereitung auf die EM mit drei Siegen positive Erfolge erzielen können. Die Euphorie in der Schweiz ist groß."

Die Schweizer TV-Sender übertragen alle Spiele, also auch die Qualifikationsspiele, der Nationalmannschaften der Schweiz - sowohl der Herren als auch der Frauen. "Es ist unglaublich, dass 6.000 Tickets für die Vorrundenspiele an die Schweiz gingen", sagte Ingo Meckes im Pressekonferenzraum der Arena Düsseldorf.

Fanmarsch der Schweizer

Vor dem Eröffnungsspiel in der Merkur Spiel-Arena gibt es einen Fanmarsch der Fans aus der Schweiz. Unter dem Motto "#AlleInRot" trifft man sich um 15.45 Uhr auf dem Asphaltplatz an der U-Bahn-Haltestelle "Reeser Platz". Um 16.15 Uhr setzt sich der Marsch, zu dem mehr als 3.000 Fans erwartet werden, zur Arena in Gang.

Am gestrigen Dienstagnachmittag (9. Januar) absolvierte die Nationalmannschaft der Schweiz das Abschlusstraining in der Arena. "Wir wollten mit der Halle Freundschaft schließen. Das ist uns gelungen. Wir wollen am Mittwoch Freude zeigen, echte Freude. Wir müssen in den ersten fünfzehn Minuten den Druck der Deutschen überleben", sagte Coach Michael Suter.

Für zusätzliche Euphorie im Lager der Schweiz sorgt auch ein Blick in die Statistik: Den letzten Vergleich gegen Deutschland in der Sportstadt Düsseldorf konnte die Mannschaft von Michael Suter 2019 für sich entscheiden. Im ausverkauften ISS Dome gewann die Schweiz mit 29:27.

Letztes Turnier für Trainer und Sportlichen Leiter

Das Gesicht der beiden Nationalmannschaften hat sich in den vergangenen vier Jahren natürlich verändert. Von damals stehen bei der DHB-Auswahl mit Andreas Wolf, Timo Kastening, Sebastian Heymann sowie Kai Häfner und Kapitän Johannes Golla nur noch fünf Spieler im EM-Kader.

Bei der Schweiz stehen noch insgesamt sieben Akteure (Andy Schmid, Samuel Zehnder, Lucas Meister, Marvin Lier, Cédrie Tynowski, Nicolas Raemy und Max Gerbl) im EM-Kader, die den Sieg in Düsseldorf 2019 miterlebten.

Für Michael Suter und Ingo Meckes ist die Europameisterschaft 2024 das letzte Highlight mit der Nationalmannschaft der Schweiz. Suter und Meckes werden den SHV nach der EM verlassen. Für Suter übernimmt Andy Schmid.