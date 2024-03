"Werden den Spielbetrieb nicht einstellen, falls es nicht klappen sollte"

Die Wiener Austria geht als Außenseiter im Vierkampf um die verbleibenden drei Plätze in der Meistergruppe in den abschließenden Spieltag des Grunddurchgangs. Mit einem Heimsieg gegen die WSG Tirol soll nach einem bisher überzeugenden Frühjahr doch noch der Sprung in die Top sechs gelingen. Bei einem Verpassen würde die Welt am Verteilerkreis aber nicht untergehen.

Die Wiener Austria will die historische Chance nutzen und als erstes Team unter dem Strich noch am letzten Spieltag den Sprung in das obere Play-off schaffen. Dazu muss man zuallererst aber die Hausaufgaben beim Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten WSG Tirol (Sonntag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) erledigen und für den vierten Erfolg in der fünften Frühjahrspartie sorgen. Dann müssen auch die Konkurrenten mitspielen, sodass die Veilchen doch noch den Einzug in die Meistergruppe bejubeln dürfen. "Mit Sonntag ist die Meisterschaft noch nicht vorbei", betont Sportdirektor Manuel Ortlechner. "Natürlich wünschen wir uns, dass wir oben drin landen, aber die Ausgangssituation ist so, dass wir auch bei einem Sieg nicht fix drinnen sind. Damit müssen wir leben. Wichtig ist, dass die Mannschaft dennoch hungrig bleibt, auch wenn es sich eventuell nicht ausgehen sollte."

Aktuell fehlen den Violetten zwei Punkte auf Stadtrivale Rapid, der als Tabellensechster auf dem Schleudersitz Platz nimmt. Während den Grün-Weißen bereits ein Unentschieden für die fixe Qualifikation reicht, muss die Austria am Sonntag drei Punkte holen, um die Chance am Leben zu halten. "Es ist eine spezielle Situation", so Ortlechner, für den das Verpassen der Meistergruppe kein Weltuntergang wäre: "Wir werden mit Sonntag nicht den Spielbetrieb einstellen, falls es nicht klappen sollte. Es haben heuer einfach alle Teams über uns kontinuierlich gepunktet. Wenn wir es nicht schaffen, geht die Welt auch nicht unter. Dann werden wir in der Qualifikationsgruppe alles geben, um dort Erster zu werden und über Umwege noch einen Europacup-Platz zu erreichen."

Zuversicht durch Heimbilanz

Dennoch wäre ein Verpassen des oberen Play-offs allein schon aus wirtschaftlichen Gründen ein schwerer Schlag. Anstelle von Top-Partien gegen Salzburg oder Sturm Graz müsste man sich mit Duellen gegen Lustenau, Tirol oder Altach zufrieden geben. So weit will man aber nicht vorausblicken, Cheftrainer Michael Wimmer freut sich auf das Endspiel am Sonntag: "Bei mir herrscht viel Vorfreude, denn es gibt ja nichts Schöneres als ein Spiel mit so einem Charakter. Wir wollten es bis zum Schluss spannend halten und das haben wir geschafft. Es gibt ja nichts Geileres als so eine Partie, wo es um alles geht. Da muss und wird es peitschen."

Wichtig werde es laut dem Austria-Coach sein, die Energie des Publikums - da die WSG Tirol auf die Karten im Auswärtssektor verzichtet, kann man auf ein komplett volles Stadion zählen - auf den Platz zu bringen: "Da müssen wir den Funken zum Rüberspringen bringen. Wir müssen von Anfang an da sein und Energie in dieses Spiel reinbringen."

Die Heimbilanz darf der Austria Zuversicht verleihen. Von den bisherigen zehn Spielen im eigenen Stadion wurde nur eines verloren, das gab es zuletzt in der Saison 2011/12. Zudem sind die Veilchen seit neun Heimpartien ungeschlagen und verloren auch keines der vergangenen neun Spiele gegen die WSG Tirol. Beim Gegner kündigte Cheftrainer Thomas Silberberger nach elf Jahren seinen Abschied an. Das werde laut Wimmer aber keine großen Auswirkungen haben: "Wir wollen bei uns bleiben und es gibt ohnehin nichts zu taktieren, weil wir ja gewinnen wollen. Wir haben aber schon in Tirol gesehen, dass wir gegen sie auch Riesenprobleme bekommen können. Ich erwarte daher ein extrem schweres Spiel gegen einen Gegner, wo wir auch nicht genau wissen, was er macht. Sie sind immer schwer einzuschätzen und wir benötigen definitiv eine Energieleistung. Auch wenn wir wissen, dass es sehr schwer wird."

Schwer wird die Aufgabe auch deshalb, weil neben den drei Langzeitverletzten Marko Raguz, Ziad El Sheiwi und Florian Wustinger mit Fisnik Asllani und Marvin Potzmann in den vergangenen Monaten zwei weitere längerfristige Ausfälle dazugekommen sind. Zudem stehen Abwehrchef Marvin Martins (Muskelfaserriss) sowie Luca Pazourek (leichte Gehirnerschütterung) für die Begegnung am Sonntag nicht zur Verfügung. Auch ein Einsatz von Angreifer Muharem Huskovic ist fraglich: "Muki hat ganz leichte Adduktorenprobleme seit dem gestrigen Vormittagstraining. Da müssen wir das Training heute und morgen noch abwarten."

Der Tabellenrechner der österreichischen Bundesliga