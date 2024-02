"Werden auf gar keinen Fall resignieren": Bergischer HC will akuter Abstiegsgefahr entkommen

Wie schon zu Saisonbeginn ist der Bergische HC punktlos in die Handball Bundesliga gestartet: obwohl die Leistungen über weite Strecken stimmten. So auch gegen die TSV Hannover-Burgdorf.

"Insgesamt ist es so, dass das Spiel von ganz vielen unterschiedlichen Phasen durchzogen ist", analysierte BHC-Chefcoach Jamal Naji nach der 26:29-Niederlage gegen die TSV Hannover-Burgdorf (» Spielbericht), und führte aus: "Bei minus zwei in der ersten Halbzeit finden wir wieder zu uns und gehen dann sogar auf drei weg. Die letzten zehn Minuten ist es dann einfach so, dass die Breite von Hannover sehr gut bespielt wird."

Tatsächlich gingen die Löwen am 23. Spieltag mit drei Toren plus in die Schlussviertelstunde gegen die Recken. Die Bilanz der letzten 15 Minuten lautete dann aber 3:9, Hannover jubelte über zwei weitere Punkte. Der Bergische HC steht nun weiter punktgleich mit dem ThSV Eisenach denkbar knapp über dem Strich, könnte heute auf einen Abstiegsplatz rutschen.

"Für uns geht es darum weiterzumachen", hatte Naji konstatiert: "Wir werden auf gar keinen Fall resignieren. Uns kann niemand vorwerfen, dass wir nicht alles investiert haben, was möglich war. Jetzt heißt es weiterarbeiten." Am Ende brachte eine Abwehrumstellung die entscheidende Wende. Naji: "Dann bringen sie Vujovic und Kulesh und bieten uns damit ein ganz anderes Spiel in der Abwehr. Es ist ein komplett anderes Spiel." Sein Team habe "einfach ein Stück zu lange" für die Umstellung gebraucht.

Schlussspurt im ersten Durchgang

Dabei hatte es nach den ersten 30 Minuten noch gut ausgesehen. Das war besonders Torwart Christopher Rudeck zu verdanken, der mit 15 Paraden das Torwartduell für sich entscheiden konnte und so den Grundstein für den Turnaround vor der Pause einleitete. Auch ein mit der Schlusssirene gegebener Siebenmeter landete in den Fängen des Schlussmanns, der BHC führte 14:12.

Christian Prokop gab zu: "Wir haben in der ersten Halbzeit zehn Fehlwürfe. Machen uns das Leben dadurch selbst extrem schwer und streuen dazu noch technische Fehler ein. So geraten wir völlig zurecht mit zwei, drei Toren ins Hintertreffen." Zudem merkte der Recken-Coach an, dass sein Team in solchen Situationen zu oft den Kopf in den Sand gesteckt habe.

Diesmal nicht. "Dann kam für uns eben genau diese psychische Prüfung: Wir sind bei uns geblieben, haben in der letzten Viertelstunde sehr abgezockt gespielt und sehr variabel verteidigt", freute sich Prokop: "Wir haben unsere Qualitäten ausgespielt und am Ende vielleicht etwas glücklich, aber auch nicht völlig unverdient gewonnen."

Entscheidende Wochen im April

Beim BHC ist es ein Spiegelbild des Saisonstarts. Sieben Spiele brauchten die Bergischen damals für die ersten Punkte, die ersten drei Partien gingen allesamt mit einem Tor verloren. Spielerisch wusste die Mannschaft aus NRW durchaus zu überzeugen, belohnte sich aber nicht. Genau wie jetzt nach der EM-Pause.

"Ich bin überzeugt, dass das nötige Spielglück zurückkommen wird und dann irgendwann auch wieder die Punkte kommen werden", stärkte auch Prokop dem unterlegenen BHC den Rücken: "Daher tut es mir für den BHC leid, weil ich überzeugt bin, dass hier eine super Arbeit geleistet wird."

Am Donnerstag kommt es dann für die Löwen zu einem direkten Kellerduell, wenn die Bergischen beim SC DHfK Leipzig anrücken. Ende März bis Ende April folgen dann die Spiele gegen Stuttgart, Eisenach, Balingen und Erlangen. Dort kann der BHC die Weichen Richtung Klassenerhalt stellen, steht aber unter Zugzwang. Die letzten beiden Gegner heißen Füchse Berlin und SG Flensburg-Handewitt, dann sollten die Bergischen ein dementsprechendes Polster aufweisen, um nicht gegen die Topfavoriten punkten zu müssen.

mao, PM BHC

