"Werden alles möglich machen": Leupolz reist mit Kind zur WM-Vorbereitung

Knapp ein Jahr pausierte Melanie Leupolz wegen der Geburt ihres ersten Kindes. Nach ihrem Comeback im Januar wurde sie von Martina Voss-Tecklenburg nun in den vorläufigen WM-Kader berufen. Nach Australien würde sie nicht alleine reisen.

"Das macht einen schon glücklich und stolz", kommentierte Joti Chatzialexiou, der Sportliche Leiter der Nationalmannschaften, die für ihn "erfreulichste Entscheidung". Gemeint war die Nominierung von Melanie Leupolz für den vorläufigen WM-Kader durch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Damit hat die 29-Jährige gute Chancen, bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) das DFB-Trikot zu tragen. Es wäre der Höhepunkt ihres Comebacks - das Chatzialexiou schon jetzt als "überragend" bezeichnete.

Leupolz hatte im März 2022 ihre Schwangerschaft bekanntgegeben und deswegen die Europameisterschaft in England im vergangenen Jahr verpasst. Im Oktober brachte sie einen Sohn auf die Welt und kehrte nur drei Monate später für den FC Chelsea auf den Rasen zurück. Voss-Tecklenburg berief die Olympiasiegerin von 2016 für die Länderspiele im April wieder in das DFB-Aufgebot, bei der 1:2-Niederlage gegen Brasilien wurde sie eingewechselt. Schon zuvor hatte die Mittelfeldspielerin betont, sich für die WM empfehlen zu wollen.

Diese ist für Leupolz nun zum Greifen nahe. Sollte sie den Sprung aus dem vorläufigen in den endgültigen Turnierkader schaffen, würde sie nicht alleine nach Australien reisen, wie Voss-Tecklenburg am Mittwoch bestätigte: Neben ihrem Kind werde auch eine kleine Gruppe an Unterstützern mitfliegen. "Wir werden alles möglich machen, was der Melanie hilft. Wir haben uns vor Ort in Australien auch schon angeguckt, wo die kleine Gruppe untergebracht ist, um ihnen die nötige Privatsphäre zu geben. Das Teammanagement wird jetzt noch in bestimmte Details gehen."

Schon Almut Schult reiste mit Kindern an

Voss-Tecklenburg, die selbst in ihrer aktiven Karriere Mutter wurde, freute besonders, dass "wir mittlerweile unsere fußballspielenden Mütter in dieser Form unterstützen können." Beim DFB habe man den Vorteil, dass die Situation durch Almuth Schult schon bekannt sei - die langjährige Nummer eins im deutschen Tor hatte im Frühjahr 2020 Zwillinge zur Welt gebracht und war danach wieder auf den Fußballplatz zurückgekehrt, stand sogar im Kader bei der EM 2022. Voss-Tecklenburg sprach deshalb von einem "ständigen Lernprozess", in dem sich der Verband befinde.

Bei Leupolz sei man deshalb auch ganz entspannt. Im Team herrsche sogar Vorfreude: Viele Spielerinnen seien heiß darauf, Tagesmutter zu spielen und den Kleinen zu bespaßen. Leupolz Junior habe also "23 Babysitter - plus die Oma Martina", witzelte Voss-Tecklenburg.