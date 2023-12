"Werden alles in die Waagschale hauen": Klagenfurt geht selbstbewusst in das violette Duell

Mit einem Duell gegen die Austria aus Wien geht für die Austria aus Klagenfurt das Sportjahr 2023 zu Ende. Cheftrainer Peter Pacult erwartet von seiner Mannschaft höchsten Einsatz, um nach zuvor zwei ungeschlagenen Spielen in Serie auch in der dritten Partie vor der Winterpause keine Niederlage einstecken zu müssen.

Mit vier Punkte aus den vergangenen beiden Spielen konnte Austria Klagenfurt seine Ergebniskrise von zuvor drei Pflichtspielniederlagen in Folge mit keinem erzielten Treffer schnell ad acta legen. Nun soll es auch im violetten Duell gegen die Austria aus Wien erneut Punkte für die Kärntner regnen, die mit 25 Zählern aktuell auf Platz fünf in der Tabelle zu finden und sich zum dritten Mal für das obere Play-off qualifizieren könnten. Ein Heimsieg gegen die Violetten aus der Bundeshauptstadt würde ihnen in diesem Vorhaben entgegenkommen, könnte man doch den Abstand auf einen direkten Konkurrenten um die oberen sechs Plätze auf ganze acht Punkte ausbauen. Auch deshalb sind die Waidmannsdorfer mit Blick auf das letzte Spiel vor der Winterpause noch einmal zusätzlich bis in die Haarspitzen motiviert.

"Wir wollen zum Ende der Herbstsaison vor eigener Kulisse noch einmal ein richtig gutes Spiel machen. Es ist unser Ziel, drei Punkte anzuschreiben - ob es dafür reicht, werden wir nach dem Abpfiff wissen. Klar ist, dass wir alles in die Waagschale hauen, um das Spiel erfolgreich zu bestreiten", fordert Cheftrainer Peter Pacult auf der "Vereinsseite". Allerdings muss der 64-Jährige diese Aufgabe erneut mit einem durch Verletzungen abgespeckten Kader meistern. Mit Marco Knaller, Kosmas Gkezos, Christopher Cvetko, Simon Straudi, Iba May und Jonas Arweiler fallen gleich sechs Profis bei den Klagenfurtern aus. Zudem sind die Einsätze von Aaron Sky Schwarz und Jannik Robatsch, die beide mit Erkältungen zu kämpfen haben, noch fraglich.

Noch kein Heimsieg gegen Wiener Austria

Die Austria kommt nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg und ohne eigenem Treffer allerdings nicht mit Selbstvertrauen vollgepackt in den Süden Österreichs, auch wenn sie sich durch einen starken Oktober mit vier Ligasiegen in Folge wieder in das Rennen um ein Ticket für die Meistergruppe gebracht haben. Für die Gastgeber aus Kärnten ist es die nächste Möglichkeit, die bislang mäßige Statistik gegen die "Veilchen" aufzubessern. In zehn Duellen gab es nur einen Sieg, dreimal musste man sich geschlagen geben, sechsmal teilte man sich die Punkte. Zuhause konnte man bisher noch gar nicht über drei Punkte gegen die Mannschaft von Michael Wimmer jubeln, weshalb man hier für Veränderung sorgen möchte.

Laut Cheftrainer Pacult wird es dazu einen hochkonzentrierten Auftritt brauchen: "Es wird wie immer darauf ankommen, die Bereitschaft zu haben, viel zu laufen und die Zweikämpfe anzunehmen. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Wenn wir in der Defensive kompakt stehen und mutig mit dem Ball agieren, sind wir für jeden ein unbequemer Gegner. Das will ich von meiner Mannschaft sehen."