"Werde von Tag zu Tag stärker": Ackermann glaubt weiter an Tour-Etappensieg

Pascal Ackermann nähert sich bei der Tour de France den Top-Plätzen an. Der Sprinter glaubt fest an seinen ersten Etappensieg bei der Großen Schleife.

Der frühere Deutsche Meister Pascal Ackermann glaubt nach seinem vierten Platz auf der achten Etappe der 111. Tour de France fest an einen Erfolg in den noch ausstehenden zwei Wochen. "Ich werde von Tag zu Tag stärker. Das war bisher immer so in einer dreiwöchigen Rundfahrt", sagte der Fahrer vom Team Israel-Premier Tech und fügte hinzu: "Es kommen noch ein paar Sprints, das werden wir schon machen."

Tour-Debütant Ackermann war am Samstag nach 183,4 Kilometern zwischen Semur-en-Auxois und Colombey-les-Deux-Églises ganz nah dran an den Top-Plätzen. "Wir waren am perfekten Rad, dann kam es von rechts und links und ich war ein bisschen eingebaut", erklärte der 30-Jährige: "Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich bin richtig enttäuscht. Ich glaube, das wäre eigentlich mein Sprint gewesen." Am Ende gewann der Eritreer Biniam Girmay vor den beiden Belgiern Jasper Philipsen und Arnaud de Lie.

Tour-Etappensieg wäre größter Karriere-Erfolg

Das Sprinter-Level sei extrem hoch bei der Tour. Es gebe aber keinen Überflieger, so Ackermann. "Es ist noch nichts verloren. Wir sind definitiv da, wo wir sein wollen. Das werden wir noch zeigen", so der dreimalige Giro-Etappensieger.

Ein Etappensieg bei der Tour de France wäre für Ackermann der größte Erfolg seiner Karriere. Bei den vorherigen drei Sprint-Entscheidungen spielte er auf den Plätzen 15, 6 und 9 noch keine Rolle, nach dem vierten Platz vom Samstag muss man den Sprinter nun auf der Rechnung haben.