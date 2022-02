"Werde nicht gehen": Vettel bleibt dem Grand Prix in Russland fern

Sebastian Vettel hat sich zum russischen Angriff auf die Ukraine geäußert. Der Aston-Martin-Pilot kündigte an, das Rennen in Sochi zu boykottieren.

Sebastian Vettel wird beim Rennen in Sochi nicht an den Start gehen. imago images/Motorsport Images

Der deutsche Ex-Weltmeister Sebastian Vettel hat auf den russischen Einmarsch in die Ukraine reagiert. Bei der Pressekonferenz am Donnerstag während der Testfahrten in Barcelona kündigte der Aston-Martin-Pilot an, nicht beim geplanten Rennen in Sochi (25. September) anzutreten: "Ich sollte nicht gehen, ich werde nicht gehen", so Vettel. Der Beschluss des Heppenheimers ist endgültig. "Meine Entscheidung ist gefallen", erklärte der 34-Jährige.

Menschen werden aus dummen Gründen getötet. Sebastian Vettel

Vettel äußerte sich zudem schockiert über den Krieg: "Menschen werden aus dummen Gründen getötet", begründet der Deutsche seine Entscheidung, nicht am Rennen in Sochi teilzunehmen.

Während der meinungsstarke Fahrer bereits die Entscheidung über den Grand Prix in Russland getroffen hat, warten die Verantwortlichen der Rennserie noch ab. "Die Formel 1 beobachtet die sehr unklaren Entwicklungen genau wie viele andere und hat zum jetzigen Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar zu dem für September geplanten Rennen", hieß es in einer Stellungnahme der FIA gegenüber "BBC".

Vettel wird wahrscheinlich kein Rennen mehr in Sochi bestreiten

Seit 2014 gastiert die Formel 1 in Sochi. Vettel konnte keines der bisherigen acht Rennen auf dem Gelände des Olympiaparks an der Schwarzmeer-Küste gewinnen. Allerdings stand er dreimal, damals noch im Ferrari, auf dem Podest: Zweimal wurde er 2. (2015, 2017) und einmal 3. (2018). Im kommenden Jahr sollte der Russland-GP von Sochi nach St. Petersburg verlegt werden, was nun aus diesen Plänen wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

