"Werde meine Karriere beim Club beenden": Vertrag von Valentini automatisch verlängert

Nach dieser Saison ist noch nicht Schluss: Durch den Einsatz in Aue hat sich der Vertrag von Enrico Valentini automatisch verlängert. Auch über die Karriere nach der aktiven Profikarriere machen sich der 1. FC Nürnberg und sein Kapitän bereits Gedanken.

Enrico Valentini hat in der laufenden Saison noch kein Zweitliga-Spiel des 1. FC Nürnberg verpasst. Durch den Einsatz des 32-Jährigen am Samstag in Aue (3:1) verlängerte sich der Vertrag des Rechtsverteidigers automatisch über die laufende Spielzeit hinaus. Das teilte der Club am Sonntag mit.

Der 1. FC Nürnberg kann also auch in der kommenden Saison auf seinen Kapitän bauen, der im Alter von fünf Jahren zum FCN kam und inzwischen auf 127 Pflichtspiele, vier Tore sowie 19 Vorlagen für den Club kommt.

Für Valentini ist klar: "Ich werde meine Karriere als Lizenzspieler beim Club beenden." Wann das sein wird, sei noch offen. "Besonders gefreut habe ich mich über die konstruktiven, ehrlichen und offenen Gespräche mit Dieter Hecking und Olaf Rebbe. Beide haben mir verschiedene Wege aufgezeigt, wie es nach meiner Profi-Zeit hier weitergehen kann", erklärte Valentini.

"Wir wollen ihn auch nach seiner aktiven Profikarriere an den 1. FC Nürnberg binden", unterstrich auch Vorstand Sport Dieter Hecking. "In welcher Funktion, ist noch offen. Darüber sprechen wir zu einem späteren Zeitpunkt."