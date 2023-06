"Werde immer ein Wolf sein": Ruben Neves verlässt Wolverhampton für Rekordsumme

Sechs Jahre lang trug Ruben Neves (26) das Trikot der Wolverhampton Wanderers. Mit emotionalen Worten verabschiedete sich der portugiesische Nationalspieler im Zuge seines Wechsel zu Al-Hilal Riad von den Wolves-Fans.

Sein Abgang hatte sich abgezeichnet, viele Top-Klubs wurden in den vergangenen Monaten mit dem Portugiesen in Verbindung gebracht. Nun hat sich Ruben Neves für das saudi-arabische Al-Hilal Riad als neuen Verein entschieden - und verlässt damit die europäische Bühne.

Für knapp 18 Millionen Euro war der zentrale Mittelfeldspieler im Sommer 2017 von seinem Ausbildungsklub FC Porto auf die Insel gewechselt. Was für den heute 26-Jährigen folgte, war "eine unglaubliche Reise", wie Ruben Neves in seinem Abschiedsbrief an die Anhänger der Wolves schreibt. Insgesamt 253-mal kam der Portugiese, der insbesondere durch seine brillanten Weitschüsse in der Premier League für Furore sorgte, in Wolverhampton zum Einsatz, erzielte dabei 30 Treffer und bereitete 13 Tore vor.

Zuletzt sogar Kapitän in Wolverhampton

"Die Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, wie wir für den Verein gekämpft haben, was wir erreicht haben und all die Momente, die wir zusammen verbracht haben, waren unglaublich", blickt Ruben Neves zurück. "Es gibt keine Worte, um unsere Umkleidekabine zu beschreiben, mit einem Teamgeist, den ich noch nie zuvor erlebt habe." Dass er in der abgelaufenen Saison seine Mannschaft sogar als Kapitän aufs Feld führen durfte, "hat mich so stolz gemacht", erklärt der 41-fache Nationalspieler Portugals.

"Meine Kinder sind in Wolverhampton aufgewachsen und waren hier so glücklich", führt Ruben Neves weiter aus. "Meine liebe Frau und ich werden die Zeit, die wir hier als Familie verbracht haben, nie vergessen und ich hoffe, dass wir diese große Verbindung aufrechterhalten können." Auch wenn sich die Wege nun trennen, werde er "immer ein Wolf sein. Egal, was kommt."

Rekordeinnahmen für Wolves - Auch Koulibaly Thema bei Al-Hilal

Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien, wo seit kurzem auch internationale Stars wie Karim Benzema und N'golo Kante (beide Al-Ittihad) sowie bereits seit Jahresbeginn Cristiano Ronaldo (Al-Nasr) unter Vertrag stehen, beschert Ruben Neves den Wolves derweil einen wahren Geldsegen. Die Ablösesumme beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund 55 Millionen Euro, womit der 26-Jährige zum Rekordabgang des Klubs aufsteigt und Landsmann Diogo Jota (2020 für etwa 45 Millionen zum FC Liverpool) von der vereinsinternen Spitze verdrängt.

Al-Hilal beendete die vergangene Saison in der Saudi Pro League auf dem 3. Rang und ist damit sicher für die kommende Spielzeit der asiatischen Champions League qualifiziert. Der neue Verein von Ruben Neves wird indes mit weiteren großen Namen aus Europa in Verbindung gebracht. So soll unter anderem auch Chelseas Kalidou Koulibaly beim finanzstarken Al-Hilal Riad hoch im Kurs stehen.