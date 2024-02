"Werde ich in Graz nicht mehr erleben": Schicker resigniert in Stadionfrage

Sportlich läuft es für den SK Sturm aktuell rund, in puncto Infrastruktur gibt es hingegen viel Aufholbedarf. Andreas Schicker und Christian Ilzer nehmen die Grazer Stadtpolitik in die Pflicht.

Aus Bratislava berichtet Nikolaus Fink

Und plötzlich wurde Sturms Sportchef Andreas Schicker in den Katakomben des Narodny futbalovy stadion ernst. Denn nach den obligatorischen Fragen über die Leistung gegen Slovan Bratislava und mögliche Gegner im Conference-League-Achtelfinale ging es vor versammelter Journalistenschar nun um "zwei Megaprojekte" (O-Ton Sturm-Präsident Christian Jauk) des Vereins. Zuversicht strahlte Schicker dabei weder in puncto Zwei-Stadien-Lösung noch hinsichtlich der Errichtung eines neues Trainingszentrums für Jugend und Frauen aus.

Insbesondere über die Stadtpolitik zeigte sich Schicker verärgert. Denn während das Land Steiermark - ebenso wie Sturm - ein Drittel der Kosten für den Bau des Trainingszentrums tragen würde, hielt sich die Stadt Graz in Bezug auf Fördermaßnahmen bislang zurück. Bis zur Generalversammlung am Mittwoch hofft Schicker auf eine finale Antwort. "Sollte es eine Absage sein, denke ich schon, dass wir zeitnah die Entscheidung treffen werden, aus Graz rauszugehen."

Spitzenfußball in Graz nicht gewünscht?

"Das wäre schon sehr bitter", meinte Schicker. "Man muss sich dann schon fragen, ob Spitzenfußball in Graz gewünscht ist." Alternativen für den geplanten Standort in Puntigam habe man bereits in der Hinterhand, so der 37-Jährige, dessen Wunschlösung ein Verbleib in Graz ist. "Wenn da kein Platz mehr ist, muss man sich wirklich fragen, wie sehr man als größter Verein der Steiermark gewünscht ist."

Klar ist für Schicker, dass die aktuelle Infrastruktur für Jugend und Frauen "nicht mehr zeitgemäß" ist. "Da muss etwas passieren!" Das gilt für Sturms Sportchef auch hinsichtlich der Stadionfrage. Aktuell teilen sich die Schwarz-Weißen die heimische Merkur Arena mit dem GAK, der in der kommenden Saison wohl ebenfalls in der Bundesliga spielen wird.

Den baldigen Bau eines zweiten bundesligatauglichen Stadions in der steirischen Landeshauptstadt schließt Schicker nahezu aus: "Ich traue mich zu behaupten, dass ich das in Graz nicht mehr erleben werde. Das heißt aber nicht, dass ich zeitnah den Verein verlassen werde - das wird vom Gefühl her einfach noch sehr lange dauern."

In Bratislava wurde Schicker vor Augen geführt, wie eine moderne Spielstätte eines Vereins in Sturms Größenordnung aussehen könnte. "Als ich hier gestern hineingegangen bin, habe ich sofort gesagt, dass das das ideale Stadion für Graz ist", schwärmte der 37-Jährige - ohne dabei auf die hohen Kosten zu vergessen. Slovans Stadion, das zugleich dem slowakischen Nationalteam als Heimstätte dient, wurde 2019 für rund 70 Millionen Euro fertiggestellt.

Es muss doch auch in Graz möglich sein, dass man infrastrukturell endlich etwas unternimmt. Christian Ilzer

Nicht minder beeindruckt vom Narodny futbalovy stadion zeigte sich Trainer Christian Ilzer: "Wenn ich dieses Stadion hier anschaue und es mir mit schwarz-weißen Sitzen vorstelle ... Es muss doch auch in Graz möglich sein, dass man infrastrukturell endlich etwas unternimmt", forderte der 46-Jährige "zwei super Stadien" für die zweitgrößte Stadt Österreichs.

Ilzer wünschte sich ein Ende der Ausreden ("einmal klare Kante") und forderte die Politik zum Handeln auf. Es sei an der Zeit, Sturm und den Sport generell mehr zu "pushen" und zu "fördern". Schließlich seien Sportler Vorbilder für die Kinder: "Deshalb haben wir in der Gesellschaft eine ganz wichtige Funktion."

Weicht Sturm nach Klagenfurt aus?

In naher Zukunft steht Sturm vor der Frage, ob die Conference-League-Achtelfinalpartie in Graz ausgetragen werden kann. Dies sei das klare Ziel, so Schicker. "Wir haben schon gesagt, dass wir in Graz bleiben wollen. Fenerbahce wäre natürlich ein Gegner, wo man sich das überlegen müsste." Grund für eine Verlegung ins Ausweichstadion nach Klagenfurt wären diesmal nicht die hohen internationalen Standards - aufgrund dieser waren für die Europa League millionenschwere Adaptierungen notwendig - , sondern Sicherheitsbedenken von Seiten des Vereins.

Für Ilzer wäre eine Austragung in Klagenfurt "unfassbar bitter. Wir genießen jede einzelne Minute, die wir zuhause spielen können." Zumindest diesbezüglich versprühte Schicker dann doch Zuversicht: "Wir wollen grundsätzlich in Graz bleiben und das werden wir auch durchziehen." Die Auslosung findet am Freitag um 13 Uhr in Nyon statt, Spieltermine sind der 7. und 14. März.