"Werde es jeden Tag wiederholen": Ancelottis Appell an die Defensivarbeit

Real Madrid zeigte sich in Girona defensiv sehr anfällig. Aus der Niederlage zog Trainer Carlo Ancelotti aber auch etwas Positives.

Auch bei den optimistischsten Real-Anhängern dürften die geringen Resthoffnungen auf die Titelverteidigung in La Liga spätestens am Dienstagabend verflogen sein. Die Königlichen zeigten sich nach vier Zu-null-Siegen in Serie in Girona überraschenderweise defensiv sehr anfällig und gingen beim Aufsteiger mit 2:4 unter. "Wir haben eine außergewöhnliche Qualität, aber die muss durch eine gute Defensivarbeit unterstützt werden, die wir heute nicht hatten", erklärte Carlo Ancelotti auf der Pressekonferenz.

Er stellte bei seiner Mannschaft von Beginn an eine gewisse Nervosität fest, die dann zu einem Kontrollverlust geführt habe. Ein Knackpunkt war sicherlich das dritte Gegentor durch Viererpacker Valentin Castellanos zum 1:3 direkt nach der Pause. Durch den "Kontrollverlust" kann Barcelona mit einem Sieg bei Rayo Vallecano am heutigen Mittwoch den Abstand bei dann noch sieben ausstehenden Spielen auf 14 Zähler ausbauen.

Die Fans sind verletzt und wir entschuldigen uns dafür. Carlo Ancelotti

Trotz des erneuten Rückschlags in der Liga vertraut Ancelotti im Hinblick auf die noch zwei möglichen Titel auf die Stärke seines Teams, das in Girona auf Karim Benzema und Thibaut Courtois verzichten musste. "Wir wissen, dass wir für das Pokalfinale und das Halbfinale der Champions League bereit sein werden", so der 63-Jährige, der sich beim Anhang für den Auftritt entschuldigte: "Die Fans sind verletzt und wir entschuldigen uns dafür."

Dennoch gewann der Coach der Partie auch etwas Positives ab. Eine Niederlage sei "nie gut, aber könnte sich als nützlich erweisen". Er erhofft sich mit Blick auf die wichtigen Spiele nun ein Umdenken bei der Defensivarbeit. "Wenn die Spieler das nicht begreifen, werde ich es jeden Tag wiederholen", mahnte Ancelotti.

Wiederholen muss der Coach sich wohl auch gegenüber Vinicius Junior. Denn der 22-Jährige fiel nicht nur aufgrund seines Tores und seines Assists auf. Der Außenspieler geriet erneut im Laufe der 90 Minuten mit mehreren Gegenspielern aneinander und beschwerte sich auch häufig bei Schiedsrichter Javier Iglesias Villanueva. Letztlich zeigte ihm dieser für Meckern bereits die neunte Gelbe Karte in der laufenden La-Liga-Saison. "Das sind zu viele Gelbe Karten für einen Spieler wie ihn", stellte auch sein Trainer fest.

Doch auch eine mögliche zehnte Gelbe Karte für den Brasilianer sollte nicht zu sehr ins Gewicht fallen, da die Champions-League-Qualifikation bei derzeit 16 Punkten Vorsprung auf den fünften Platz so gut wie sicher ist und die letzten Hoffnungen auf den Titel wohl nun verspielt sind.