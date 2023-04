"Werde das meistern": Dotchev trotz Negativserie selbstbewusst

Erzgebirge Aue muss aufgrund einer Formkrise weiter um den Klassenerhalt kämpfen. Trainer Pavel Dotchev ärgert statt dem Frust der Fans die eigene Defensivleistung.

Die Saison von Erzgebirge Aue ist nicht gerade nach Plan verlaufen, so viel steht bereits fest. Der Absteiger war nie wirklich im Kampf um den Aufstieg vertreten und lange unter dem Strich gestanden - damit nun der sichere Klassenerhalt gelingt, benötigt es erneut eine Trendwende.

Schließlich verlor der FCE vier der vergangenen fünf Ligaspiele, hinzu kommt ein 0:3 im Sachsenpokal gegen Regionalligist Chemnitz. Platz elf sieht zwar nach gesichertem Mittelfeld aus, in der Realität ist die verbotene Zone um den 17. Bayreuth lediglich acht Punkte entfernt. Angesichts der Negativserie und noch sechs verbleibenden Partien sind die Verantwortlichen also gewarnt.

Dotchev ärgert sich über die Einladungen seiner Defensive

Trainer Pavel Dotchev war nach der schwachen Vorstellung beim 2:3 gegen den SC Verl dementsprechend bedient. Den Ärger der Fans verstand der Deutsch-Bulgare, er erklärte bei "MagentaSport": "Wie wir die Tore kassieren, ist viel zu leicht. Wir haben Verl eingeladen."

Dies wusste auch der "angekotzte" Torwart Martin Männel, der Kapitän hatte beim 0:2 die Kugel in die Füße von Doppelpacker Nicolas Sessa gespielt und bekannte sich zu seinem Fehler. Dennoch war er "guter Dinge, dass wir auch wieder Spiele gewinnen. Am Willen liegt es nicht." Der Keeper stellte außerdem klar: "Wir hatten im Herbst eine Situation (Aue lag vor der Winterpause auf Rang 18, d. Red.), in der wir uns noch gewünscht haben, so dastehen zu können."

Ich bin verantwortlich für die Situation und werde das meistern. Pavel Dotchev

Dotchev traf ähnliche Töne. Die Mannschaft sei aber "verunsichert. Das hat man deutlich gesehen, reine Kopfsache." Alles in allem "ist die Situation kritisch, wir machen uns alle Sorgen". Anstatt aber negativ auf das Team einzureden will der 57-Jährige gemeinsam mit den Spielern "kämpfen, bis wir den Klassenerhalt geschafft haben". Er hat dafür auch das Selbstbewusstsein: "Ich bin verantwortlich für die Situation und werde das meistern."

Baumgarts Diagnose steht aus

Erst einmal nicht dabei sein können wird wohl Tom Baumgart, der in der Schlussphase gegen Verl nach einem Foul von Tobias Knost per Trage vom Platz und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Diagnose steht noch aus, eine längere Pause und damit das Fehlen am Samstag gegen Ligaprimus SV Elversberg (14 Uhr, LIVE! bei kicker) ist aber nicht unwahrscheinlich.

Das Restprogramm in der 3. Liga