Werbe-Deal nach Schuh-Eklat: eSport-Team profitiert von 5.000-Dollar-Strafe

Wegen eines Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften der LCS wurden 100 Thieves zu einer 5.000-Dollar-Strafe verdonnert. Wenige Tage später ist die eSport-Organisation um eine Werbe-Partnerschaft reicher.

Was haben LoL-eSportler Rayan 'Sniper' Shoura und Michael Jordan gemeinsam? Sie beteuern beide, dass es nicht an den Schuhen liegt.

Doch der Reihe nach: Definitiv an den Schuhen gelegen hatte die Geldstrafe in Höhe von 5.000 US-Dollar, die 100 Thieves zuletzt von Riot Games aufgebrummt worden war. Deren Top-Laner 'Sniper' hatte die Bühne der League of Legends Championship Series (LCS) am vergangenen Samstag in vorne geöffneter Fußbekleidung der Marke "Crocs" betreten. Seine Zehen waren von dieser nicht bedeckt.

Ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften der nordamerikanischen LoL-Liga, der besagte Zahlungsaufforderung durch den Entwickler und Veranstalter nach sich zog. Tags darauf lief das gesamte Team von 100 Thieves in Crocs auf. Dabei handelte es sich allerdings um Modelle mit geschlossener Front, um weitere Geldstrafen zu vermeiden. Auf den Regelbruch hingewiesen, sagte Shoura gegenüber dGon Esports, es sei ihm "egal" - solange er nicht selbst zahlen müsse.

Partner übernimmt Strafe: "Bar oder mit Karte?"

Das muss der 17-Jährige auch nicht: Am Mittwochabend verkündeten 100 Thieves, eine neue Partnerschaft mit dem entsprechenden Schuh-Hersteller eingegangen zu sein. Dieser würde die 5.000 US-Dollar auch direkt selbst begleichen - eine werbewirksame Maßnahme. Der Crocs-Account hatte schon am Sonntag unter den X-Post zur Geldstrafe kommentiert: "Wollt ihr es in bar oder mit Karte?"

Dass die Kooperation so schnell nach dem Schuh-Eklat in der LCS zustande gekommen ist, legt den Schluss nahe, dass zuvor mindestens schon verhandelt worden sein könnte. Diese Vermutung untermalt auch die offizielle Mitteilung von 100 Thieves. In dieser war zunächst ein direkter Zusammenhang zwischen der Strafe und der Partnerschaft hergestellt worden. Inzwischen wurde diese Passage allerdings entfernt.

Erstes gemeinsames Projekt der eSport-Organisation und des börsennotierten Unternehmens ist ein Werbespot. In diesem erkundigen sich seine Teamkollegen bei 'Sniper', was ihn zu einem solch starken Top-Laner mache. Immer wieder fragen sie, ob es "an den Crocs" liege - was Shoura stets verneint. Ein Schriftzug am Ende behauptet dann jedoch das Gegenteil.

Das Video spielt auf eine Nike-Werbung von 1989 an, in der Michael Jordan von Schauspieler Spike Lee ähnliche Fragen zu seinen Schuhen gestellt bekommt. Die Antworten der Basketball-Legende gleichen denen von 'Sniper'. Jordan ist mit seinem Nike-Deal im Laufe der Jahrzehnte zum Milliardär geworden - ganz so hoch dotiert wird die Partnerschaft von 100 Thieves wohl nicht sein.