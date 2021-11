Wer zittert? Wer braucht was? Das ist der Stand vor dem Finale in der WM-Qualifikation

Nur noch zwei Spieltage stehen in der WM-Qualifikation Europas an. Während die deutsche Mannschaft das Ticket für die WM 2022 in Katar ebenso wie Dänemark bereits sicher in der Tasche hat, wird woanders noch gerechnet. Ein Überblick.

Gruppe A: Showdown am letzten Spieltag zwischen Portugal und Serbien

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Spitzenreiter Serbien (17 Punkte) und der Verfolger Portugal (16) sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Portugal muss am 9. Spieltag in Irland ran, die Serben haben Pause. Eine Entscheidung über Rang eins fällt so oder so erst am 14. November, wenn sich beide Kontrahenten zum Showdown im Estadio da Luz in Lissabon treffen.

Bereits aus dem Rennen: Luxemburg (6 Spiele/6 Punkte); Irland (6/5); Aserbaidschan (7/1)

Gruppe B: Schweden und Spanien im Vorteil - Griechenland zum Siegen verdammt

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Schweden liegt mit 15 Punkten aus sechs Spielen vor den letzten beiden Spieltagen auf Rang eins, gefolgt von Spanien (6/13). Sollte Schweden am Donnerstag in Georgien gewinnen und Spanien keine drei Zähler aus Griechenland mitnehmen, wären die Skandinavier nicht mehr von Rang eins zu verdrängen. Einen der ersten beiden Ränge hätten die Schweden bei einem Remis sicher - sollte Griechenland nicht gegen Spanien gewinnen, könnten sich die Skandinavier sogar eine Niederlage erlauben. Spanien wäre mit einem Remis sicher unter den besten zwei Teams, Griechenland muss gewinnen, um noch im Rennen um die ersten beiden Ränge zu bleiben.

Bereits ausgeschieden: Georgien (7/4), Kosovo (7/4)

Gruppe C: Keine Entscheidung im Topduell Italien gegen die Schweiz

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Spitzenreiter Italien und der Zweite Schweiz (je 14 Punkte aus sechs Partien) sind nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu verdrängen. Am Freitag steigt im Stadio Olimpico in Rom das Topduell in der Gruppe. Das allerdings noch keine Entscheidung darüber bringen wird, welche der beiden Nationen das Ticket direkt buchen wird oder den Umweg über die Qualifikation gehen muss.

Bereits aus dem Rennen: Bulgarien (7/8), Nordirland (6/5), Litauen (7/3)

Gruppe D: Geht Weltmeister Frankreich den letzten Schritt?

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Frankreich führt die Gruppe D mit zwölf Punkten aus sechs Spielen an. Gewinnt der Weltmeister am Samstag gegen Kasachstan, ist er in Katar dabei. Bei einem Remis wäre ihm die WM-Teilnahme sicher, wenn das Verfolgerduell zwischen dem Vierten Bosnien-Herzegowina (6/7) und dem Dritten Finnland (6/8) ebenfalls mit einem Unentschieden endet. Ein Punkt reicht Frankreich aber sicher, um nicht mehr von den ersten beiden Plätzen zu rutschen. Finnland benötigt einen Sieg (sollte Frankreich unentschieden spielen) oder einen Punkt (bei einer Niederlage Frankreichs), um noch im Rennen um die direkte Qualifikation zu bleiben. Bosnien-Herzegowina steht unter Druck, um noch ein Wörtchen um die ersten beiden Ränge mitreden zu können. Der Zweite Ukraine ist spielfrei und hofft auf eine Niederlage Frankreichs und dass Finnland nicht gewinnt - nur dann bleiben die Osteuropäer noch im Rennen um Rang eins.

Bereits aus dem Rennen: Kasachstan (7/3)

Gruppe E: Nur Wales könnte Belgien noch abfangen

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Spitzenreiter Belgien (6 Spiele/16 Punkte) kann nicht mehr auf Rang drei abrutschen. Sollten die "Roten Teufel" am Samstag gegen Estland gewinnen, wären sie bei der WM 2022 sicher dabei. Sollte allerdings Wales (6/11) gegen Belarus nicht gewinnen, hätte Belgien ohnehin das Ticket vorzeitig in der Tasche. Wales ist das einzige Team, das Belgien noch abfangen kann, braucht dazu aber einen Sieg gegen Belarus und muss auf einen Ausrutscher Belgiens hoffen. Am letzten Spieltag (16. November) steht das direkte Aufeinandertreffen zwischen Wales und Belgien in Cardiff an. Die zweitplatzieren Tschechen (7/11) sind spielfrei und hoffen auf einen Patzer der Waliser.

Bereits aus dem Rennen: Estland (6/4), Belarus (7/3)

Gruppe F: Schottland hat Play-off-Matchball - Österreich darf trotz Ausscheidens noch hoffen

Bereits qualifiziert: Dänemark (8/24)

Ausgangslage: Die besten Karten für die Teilnahme an den Play-offs hält Schottland (8 Spiele/17 Punkte) in der Hand. Mit einem Sieg am Freitag in der Republik Moldau wäre den Bravehearts Rang zwei nicht mehr zu nehmen. Selbst ein Punkt würde reichen, solange Israel (8/13) nicht in Österreich (8/10) gewinnt. Im Umkehrschluss muss Israel gewinnen und auf einen Patzer Schottlands hoffen, um noch ein Wörtchen um Rang zwei mitreden zu dürfen.

Bereits aus dem Rennen: Österreich (kann als einer der besten Nations-League-Gruppensieger in die Play-offs einziehen), Färöer (8/4), Moldawien (8/1)

Gruppe G: Niederlande und Norwegen im Fernduell - Türkei auf fremde Hilfe angewiesen

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Die Gruppe G führt die Niederlande (8/19 Punkte) vor Norwegen (8/17) an. Sollte die Elftal am Samstag in Montenegro (8/11) gewinnen und Norwegen keine drei Punkte gegen Lettland einfahren, wären die Niederlande als Gruppenerster in Katar am Start. Unabhängig vom Ergebnis der Norweger reicht ein Sieg auf jeden Fall, um nicht schlechter als auf Rang zwei abzuschneiden. Auch Norwegen hätte bei einem Dreier gegen Lettland Rang zwei sicher, allerdings nur, wenn die Türkei (8/15) nicht gegen Gibraltar gewinnt. Die Türkei und Montenegro müssen Siege einfahren und auf Ausrutscher der Konkurrenten hoffen, wenn sie am letzten Spieltag noch im Rennen sein wollen.

Bereits aus dem Rennen: Lettland (8/5), Gibraltar (8/0)

Gruppe H: Pflichtaufgaben für Russland und Kroatien

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: Spitzenreiter Russland (8 Spiele/19 Punkte) und Verfolger Kroatien (8/17) können nicht mehr von den ersten beiden Rängen verdrängt werden und machen den direkten WM-Teilnehmer unter sich aus. Sollte Russland am Donnerstag Zypern schlagen und Kroatien keine drei Punkte in Malta einfahren, wäre Russland sicher qualifiziert, Kroatien müsste in die Play-offs. Bei allen anderen Konstellationen fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag, an dem sich am Sonntag beide Teams gegenüberstehen werden.

Bereits aus dem Rennen: Slowakei (8/10), Slowenien (8/10), Malta (8/5), Zypern (8/5)

Gruppe I: England in der Pole Position

Bereits qualifiziert: -

Ausgangslage: England (8 Spiele/20 Punkte) benötigt gegen Albanien (8/15) einen Punkt, um die Gruppe I sicher auf einem der ersten beiden Plätze zu beenden. Ein Zähler reicht aber nur dann zum Gruppensieg, wenn Polen (8/17) gleichzeitig bei Fußball-Zwerg Andorra (8/6) unterliegt. Sollten die Three Lions gewinnen und Polen nicht, hätten sie sich ebenfalls für die WM 2011 qualifiziert. Sollte Polen allerdings gewinnen, fällt die Entscheidung erst am letzten Spieltag. Albanien kann nur noch bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage Polens auf einen der ersten beiden Ränge hoffen. Ungarn kann rein rechnerisch ebenfalls noch Rang zwei erreichen - auch wenn die Chancen dafür sehr gering sind.

Bereits aus dem Rennen: Andorra (8/6), San Marino (8/0)

Gruppe J: Deutschland durch - Entscheidung über Rang zwei fällt erst am letzten Spieltag

Bereits qualifiziert: Deutschland

Ausgangslage: Hinter der bereits als Gruppensieger feststehenden deutschen Nationalmannschaft geht es eng zu, Chancen auf Rang zwei haben noch Rumänien (8 Spiele/13 Punkte), Nordmazedonien (8/12), Armenien (8/12) und sogar Island (8/8). Die vier Kontrahenten treffen sich in direkten Duellen: Armenien empfängt Nordmazedonien und Rumänien Island. Doch egal wie beide Partien ausgehen - eine Entscheidung über Rang zwei fällt am 9. Spieltag noch nicht.

Bereits aus dem Rennen: Liechtenstein (8/1)