Wer zeigt Köln gegen Nizza live in TV und Stream?

In der Europa Conference League bestreitet der 1. FC Köln am Donnerstag sein "Endspiel" gegen OGC Nizza ums Weiterkommen. Wo ist das Spiel live zu sehen?

Die Kölner konnten durch das späte 1:0 beim verlegten Auswärtsspiel in Slovacko den erhofften Dreier einfahren und sich so das Entscheidungsspiel gegen Nizza sichern. Die Südfranzosen sind am Donnerstag in Köln-Müngersdorf zu Gast.

Anpfiff ist um 21 Uhr (LIVE! bei kicker). In der engen Gruppe D können noch drei Mannschaften weiterkommen. Partizan und der Sieger des Duells zwischen Köln und Nizza.

Doch wo ist die Begegnung live zu sehen? Im Free-TV wird das Spiel des Geißbock-Klubs von RTL übertragen. Zudem kann man die Partie im kostenpflichtigen Stream von RTL+ sehen. Die Vorberichte zum Spiel starten ab 20.15 Uhr