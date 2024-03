Wer wird König der Insel? Liverpool und ManCity als Mixed-Team in FC 24

Bank: Jack Grealish - Manchester City - 85 GES

In der Skyblues-Startelf stand Jack Grealish in der Premier League 2024 noch nicht. In FC 24 kratzt das Dribbling (89) des linken Flügelspielers an der 90er-Marke - seine Ballkontrolle (90) erreicht sie sogar. kicker eSport/EA SPORTS