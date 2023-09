Wer wird beim DFB-Team Nachfolger von Rudi Völler?

Die deutsche Nationalmannschaft hat zwar zuletzt gegen Frankreich gewonnen, doch Trainer Rudi Völler hat dabei nur ausgeholfen. Jetzt beginnt die Suche nach einem Nachfolger.

So viel Freude hat es schon lange nicht mehr gemacht, Deutschlands Fußballern zuzuschauen. Die Nationalmannschaft gewann in der Stadt Dortmund in einem Testspiel gegen Frankreich 2:1. Auf der Trainerbank am Dienstagabend saß Rudi Völler. Er half aus, nachdem zuvor Hansi Flick wegen schlechter Ergebnisse rausgeschmissen worden war.

Bei den nächsten Länderspielen im Oktober im Land USA möchte Rudi Völler nicht mehr Trainer sein. "Für mich ist das ganz klar", sagte er. Nach dem kurzen Trainer-Einsatz will er sich wieder auf den Beruf als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes konzentrieren.

Nagelsmann und van Gaal sind Kandidaten

Wer dann für die Nationalmannschaft auf der Trainerbank Platz nehmen wird, ist noch offen. "Mein Wunsch wäre es, wenn wir bis zur nächsten Länderspiel-Periode den neuen Bundestrainer vorstellen könnten. Das wäre natürlich der Idealfall", sagte Rudi Völler.

Als Kandidaten gelten Julian Nagelsmann und der Niederländer Louis van Gaal, beide haben schon einmal Bayern München trainiert. Van Gaal wäre der erste nicht-deutsche Trainer bei der DFB-Elf.