Wer wartet im Achtelfinale auf die Schweiz? "Sind gerne in der Außenseiterrolle"

Bei der Partie gegen Deutschland zeigte die Schweiz über die gesamte Spieldauer eine sehr engagierte Teamleistung. Obwohl die Nati durch den späten Ausgleich von Niclas Füllkrug die drei Punkte und den Gruppensieg verpasste, überwog im Lager der Eidgenossen der Stolz über das eigene Auftreten, nicht nur im Spiel gegen die DFB-Elf.

Lange Zeit sah es am Sonntagabend in Frankfurt danach aus, als könnte die Schweiz der in den ersten beiden EM-Spielen so überzeugenden DFB-Elf die erste Niederlage zufügen und den Sieg in Gruppe A erringen. Nach der etwas überraschenden Schweizer Führung durch Dan Ndoye in Minute 28 verteidige die Nati leidenschaftlich und ließ die deutschen Kreativspieler um Florian Wirtz und Jamal Musiala kaum zur Entfaltung kommen. Aber nicht nur das: "Wir waren mutig, haben nach vorne gespielt und gepresst", resümierte Nati-Trainer Murat Yakin nach der Partie. Und als Deutschland in der Endphase zum Schlussspurt ansetzte, ergaben sich auch noch einmal sehr gute Gelegenheiten für die Eidgenossen.

Der Augsburger Ruben Vargas überwand Manuel Neuer in der 84. Minute sogar zum vermeintlichen 2:0, hatte vorher aber im Abseits gestanden. Wenige Minuten später konnte sich die DFB-Elf bei Neuer bedanken, der einen Distanzknaller von Nati-Kapitän Granit Xhaka aus dem Winkel fischte (88.). Erst in der Nachspielzeit gelang der Mannschaft von Julian Nagelsmann der Ausgleich: Flanke David Raum, Kopfball Niclas Füllkrug - 1:1 (90. +2). So entrissen die deutschen Joker der Schweiz kurz vor Schluss doch noch den Gruppensieg. Trotz des späten Gegentors machte sich bei den Eidgenossen aber ein Gefühl des Stolzes breit: "Was wir heute geleistet haben, verdient großen Respekt", sagte etwa Xhaka nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Nati bleibt ungeschlagen - wer wird Achtelfinalgegner?

Sein Trainer pflichtete ihm bei: "Die Art und Weise, wie wir gespielt haben, macht mich happy", so der 49-Jährige, wobei es selbstredend "schade" sei, "dass wir uns nicht belohnen konnten." Dennoch könne seine Mannschaft, die durch den späten Ausgleich um den ersten Pflichtspielsieg gegen Deutschland seit 86 Jahren gebracht wurde, mit dem Unentschieden "gut leben." Genau wie die DFB-Elf überstand die Nati die Gruppenphase dadurch ohne Niederlage: Zum Auftakt ins Turnier hatte es einen 3:1-Sieg gegen Ungarn und später ein 1:1 gegen Schottland gegeben.

Doch nicht nur mit dem Spiel zeigten sich beide zufrieden, vielmehr hatten sie eine generelle Entwicklung in der Mannschaft ausgemacht: "Diese Mannschaft hat eine komplett neue Mentalität", sagte etwa Xhaka und betonte: "Wie wir vor sechs Monaten gespielt haben, war es nicht genug." Das Auftreten in der letzten Partie der Gruppenphase sei jedoch auch der Gradmesser für die kommende Aufgabe: "Man braucht so eine Leistung gegen eine Top-Mannschaft."

Zumindest auf dem Papier könnten die Schweizer im Achtelfinale dann wieder auf eine solche treffen: Die möglichen Gegner Italien oder Kroatien konnten im Turnier beide noch nicht überzeugen. Zwei unangenehmen Kontrahenten kann die Nati so aus dem Weg gehen: "Ich bin froh, dass wir den Weg nicht über Serbien oder Dänemark gehen müssen", so Yakin, dessen Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann als einer der Geheimfavoriten bezeichnet wurde: Durch das Lob fühle man sich "natürlich sehr geschmeichelt", der Schweizer Coach betonte aber auch: "Wir sind gerne in der Außenseiterrolle."

Am Schluss müssen sich die Mannschaften auch an uns orientieren. Murat Yakin über den Achtelfinalgegner

Verzichten muss Yakin in der Runde der letzten 16 auf Rechtsverteidiger Silvan Widmer, der gegen Deutschland seine zweite gelbe Karte sah und dementsprechend gesperrt fehlen wird. Sorgen macht sich der Trainer deswegen aber nicht: "Wir haben auf der rechten Seite einen Spieler mit Leo Stergiou, der ihn Eins-zu-eins ersetzen kann", benannte der Trainer sofort einen Ersatz. Nun habe man eine Woche Zeit, den jungen Stuttgarter "auf seine große Aufgabe vorzubereiten."

Der Schweizer Gegner für die Partie in Berlin am Samstag (18 Uhr) steht bereits heute Abend fest, wenn die abschließenden Spiele in Gruppe B stattfinden. Aufgrund des neuen "Teamspirits" und der "guten Spielweise" ist dem selbstbewussten Yakin davor aber nicht bange: "Am Schluss müssen sich die Mannschaften auch an uns orientieren."