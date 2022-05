Wer übertragt? Hertha gegen HSV live in TV und Stream

Hertha BSC trifft in der Bundesliga-Relegation auf den Hamburger SV. Wer zeigt die beiden Spiele live in TV und Stream?

Hertha BSC rutschte durch das 1:2 in Dortmund auf dramatische Art und Weise am letzten Spieltag noch auf Rang 16 in der Bundesliga ab. Der Hamburger SV sicherte sich mit dem 3:2 in Rostock noch den dritten Platz im Unterhaus. Somit treffen beide Mannschaften in zwei Relegationsspielen aufeinander.

Wie die erste Partie, die bereits am Donnerstag (20.30 Uhr) steigt, ist auch das Rückspiel am 23. Mai (20.30 Uhr, beide Spiele LIVE! bei kicker) im Free-TV bei Sat.1 zu sehen und lässt sich beim Sender auch streamen. Kostenpflichtig läuft die Partie bei Sky.

