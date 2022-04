Wer übertragt die Tour de France live und im Stream?

Die ARD wird auch im Jahr 2022 umfangreich von der Tour de France berichten - im Stream und Free TV. Außerdem übertragen die öffentlich rechtlichen Sender die Tour der Frauen und die Deutschland-Tour.

Die TV-Bilder aus Frankreich gehen in die ganze Welt. picture alliance/dpa/MAXPPP

SportA, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, konnte sich mit der Amaury Sport Organisation (ASO) über eine entsprechende Vereinbarung verständigen. Die ARD wird bei der Tour de France (1. bis 24. Juli 2022) eine tägliche Live-Übertragung im Ersten vornehmen.

Montag bis Freitag sind die Übertragungszeiten in der Regel von 16:05 Uhr bis 17:25 Uhr, an den Wochenenden und bei Bergetappen wird umfangreicher berichtet.

Darüber hinaus sendet ONE die Tour de France 2022 täglich ab eine halbe Stunde nach Etappenbeginn live bis zum Beginn der Übertragungen im Ersten. Sportschau.de und die ARD Mediathek bieten in der gesamten Zeit alle Etappen komplett im Livestream an. Federführer innerhalb der ARD für die Tour de France bleibt der Saarländische Rundfunk.

"Der Radsport und der Saarländische Rundfunk sind durch eine lange Tradition verbunden. Daher freuen wir uns sehr, auch in diesem Jahr die ARD-Federführung für die Tour de France der Männer, die neu gestartete Tour de France der Frauen sowie für die Deutschland Tour zu übernehmen", sagt Martin Grasmück, Intendant des Saarländischen Rundfunks"

Neben der ARD ist für den TV-Zuschauer auch Eurosport eine Option. Der Sportsender berichtet seit Jahren umfassend von dem Großereignis aus Frankreich.

Wo läuft die Tour der Frauen und die Deutschlandtour?

Darüber hinaus hat die ARD umfassende Livestreaming- und Nachverwertungsrechte an der Tour de France der Frauen 2022 (24.-31. Juli 2022) erworben sowie gemeinsam mit dem ZDF Live-Übertragungsrechte für die Deutschland Tour.

Bei dem Radrennen, das vom 24. bis 28. August 2022 auf verschiedenen Strecken in Deutschland stattfindet, berichtet die ARD live über die erste Etappe von Weimar nach Meinigen sowie über die dritte Etappe von Freiburg nach Schauinsland. Das ZDF sendet live vom zweiten Renntag (Meiningen - Marburg) und von der Schluss-Etappe von Schiltau nach Stuttgart.