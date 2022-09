Wer übertragt das Länderspiel Deutschland-Ungarn live in TV und Stream?

Die deutsche Nationalmannschaft empfängt am vorletzten Spieltag der Nations-League-Gruppenphase in Leipzig Ungarn. Wo ist die Partie live in TV und Stream zu sehen?

Stehen sich am 23. September in der Leipziger Arena gegenüber: Die RB-Spieler Willi Orban (li.) und Timo Werner. IMAGO/Xinhua

Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Freitag das erste Pflichtspiel seit dem 5:2-Erfolg über Italien Mitte Juni an. In der Nations League wird das Team von Bundestrainer Hansi Flick ab 20.45 Uhr in Leipzig auf Tabellenführer Ungarn treffen. Nach dem 1:1 im Hinspiel soll diesmal ein Sieg her.

Live übertragen wird das Duell zweier Nationalteams mit zahlreichen RB-Leipzig-Spielern wie Timo Werner, David Raum, Peter Gulacsi, Willi Orban oder Dominik Szoboszlai im ZDF, das parallel auch einen Stream anbietet. Als Kommentator ist Bela Rethy im Einsatz.

Im fünften von sechs Spielen der Gruppe 3 in Liga A würde Deutschland im Falle eines Erfolgs die Tabellenspitze erklimmen. Am 29. September (20.45 Uhr) steht das letzte Gruppenspiel der DFB-Auswahl in England bevor. Danach wird es vom dem WM-Start am 23. November gegen Japan (14 Uhr) nur noch ein Testspiel im Oman geben.