Wer überträgt West Ham United gegen SC Freiburg live im TV & Stream?

Die Entscheidung um den Gruppensieg in Gruppe A der Europa League steht an. Wo wird die Partie West Ham United gegen SC Freiburg übertragen?

Am letzten Spieltag der Gruppenphase bekommt es der SC Freiburg auswärts mit West Ham United zu tun. Der Gewinner des Duells ist Gruppensieger - die bessere Ausgangslage haben die Gastgeber. Ab 21 Uhr rollt der Ball am Donnerstag im London Stadium.

Wie wird Freiburg Gruppenerster?

Das Hinspiel am 2. Spieltag verloren die Breisgauer, die damals insbesondere im ersten Durchgang eine schwache Leistung zeigten. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer durch Roland Sallai blieb am Ende ohne Wirkung, West Hams Innenverteidiger Nayef Aguerd köpfte dann in der 66. Minute zum entscheidenden 2:1 ein.

Diese Niederlage könnte dem SCF mit Blick auf den erhofften Gruppensieg nun teuer zu stehen kommen. Zwar weisen die Freiburger vor dem Anpfiff die klar bessere Tordifferenz im Vergleich zu den Hammers auf, doch bei einem Punktegleichstand, sprich einem Remis, wäre der direkte Vergleich ausschlaggebend. Durch das 1:2 im Hinspiel benötigt der bereits für die K.-o.-Runde qualifizierte Bundesligist also einen Auswärtssieg, um die Gruppe A auf Rang eins abzuschließen.

West Ham United gegen SC Freiburg - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird West Ham gegen Freiburg übertragen?

Zu sehen ist das letzte Gruppenspiel des SC Freiburge gegen West Ham United bei RTL, das neben der Free-TV-Übertragung auch einen Livestream über die kostenpflichtige Plattform RTL+ anbietet. Neben Moderatorin Laura Wontorra setzt der Sender auf Lothar Matthäus als Experten, Steffen Freund und Marco Hagemann kommentieren die Partie. Übertragungsbeginn ist um 20.45 Uhr, also rund eine Viertelstunde vor dem Anpfiff.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (West Ham gegen Freiburg) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie West Ham United gegen SC Freiburg im Überblick:

Partie: West Ham United gegen SC Freiburg, 6. Gruppenspieltag (Europa League, 2023/24)

Datum: Donnerstag, 14. Dezember 2023

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: London Stadium, London

Übertragung: RTL / RTL+