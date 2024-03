Die Hoffnung auf eine weitere magische Europa-Pokal-Nacht ist bei den Breisgauern vor der Reise nach London groß. Wer überträgt West Ham United gegen SC Freiburg im TV & Stream?

Der SC hofft darauf, dass sich auch nach dem Rückspiel in London Gregoritsch, Sallai und Günter in den Armen liegen können. IMAGO/Steinsiek.ch

Nach dem Drama gegen den RC Lens (3:2) hofft der SC Freiburg am Donnerstag auf eine weitere magische Europa-Pokal-Nacht: Im Rückspiel des Achtelfinals der Europa League gegen West Ham können sich die Breisgauer im Olympic Stadium in London erstmals für das Viertelfinale des zweithöchsten europäischen Fußball-Wettbewerbs qualifizieren. Anpfiff ist um 18.45 Uhr (LIVE! bei kicker).

Erster Sieg gegen West Ham

Dank eines hart erkämpften 1:0-Erfolgs im Hinspiel reist der Sport-Club mit einer guten Ausgangslage in die englische Hauptstadt. Im dritten Versuch in der aktuellen Europa-League-Saison konnte das Team von Christian Streich erstmals die Hammers schlagen, nachdem die Freiburger bereits zwei Mal in der Gruppenphase gegen den amtierenden Conference-League-Sieger verloren hatten (1:2, 0:2).

Doch nicht nur die Ausgangslage lässt die Breisgauer träumen. Der Sport-Club präsentiert sich nach einem Zwischentief mit drei Niederlagen am Stück in den vergangenen Wochen stark formverbessert, verlor nur eines der letzten sieben Pflichtspiele und trotze unter anderem dem Rekordmeister Bayer München ein Unentschieden (2:2) ab. In London wollen die Breisgauer mit dem gewonnen Selbstbewusstsein daran anknüpfen.

Wer überträgt West Ham gegen SC Freiburg?

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen West Ham United und dem FC Freiburg überträgt der Streaming-Anbieter RTL+ live und exklusiv. Ab 18.10 Uhr starten beim Online-Dienst die Vorberichte für das Spiel.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (West Ham United gegen SC Freiburg) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: West Ham United gegen SC Freiburg, Achtelfinal-Rückspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 14. März 2024

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: London Stadium, London

Übertragung: RTL+