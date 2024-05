Wer überträgt Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig live in TV & Stream?

Vor rund zehn Jahren noch ein Drittliga-Duell, nun jenes des DFB-Pokalsiegers gegen einen Zweitliga-Aufsteiger. Wo wird die Partie des SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig übertragen?

In der letzten Partie der 1. Runde im DFB-Pokal empfängt Zweitligist Wehen Wiesbaden den zweifachen und zudem amtierenden Pokalsieger RB Leipzig. Anpfiff des Duells in der Brita-Arena ist am Mittwochabend um 20.45 Uhr.

Vor 10 Jahren noch ein Drittliga-Duell

Die einzigen zwei Male, dass beide Teams aufeinandertrafen ist mittlerweile schon rund zehn Jahre her. Damals, noch in der 3. Liga, gewannen sowohl RB als auch Wehen Wiesbaden ihren Heimauftritt. Ein Jahrzehnt später ist die Ausgangslage eine komplett andere, haben sich die Leipziger doch in der absoluten Spitze des deutschen Fußballs etabliert.

Dementsprechend dürfte die Rollenverteilung geklärt sein. Leipzig belegt den vierten Platz in der Bundesliga, der SVWW steckt nach einem starken Saisonstart in der Krise, ist seit vier Spielen sieglos und kommt nicht von der Stelle. Platz 14 ist das Resultat.

Wer überträgt Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig?

Die ARD überträgt das Aufeinandertreffen live aus Wiesbaden. Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger melden sich ab 20.15 Uhr mit der Live-Übertragung aus der hessischen Landeshauptstadt. Neben dem "Ersten" zeigt auch der Pay-TV-Anbieter "Sky" die Partie live und in voller Länge.

Der Überblick

Partie: SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig, 1. Runde, DFB-Pokal 2023/24

Datum: Mittwoch, 27. September

Anstoßzeit: 20.45 Uhr

Ort: Brita-Arena (Wiesbaden)

Übertragung: ARD/Sky

Schiedsrichter: Robert Hartmann (Wangen)